HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quá stress khi dạy con làm bài tập, người mẹ bị xuất huyết não, mù tạm thời

NGUYỆT ÁNH/VTC News |

Sự căng thẳng khi dạy con làm bài tập khiến người mẹ bị vỡ khối u trong não, xuất huyết não và mù tạm thời, bác sỹ phải phẫu thuật mở sọ khẩn cấp để cứu sống cô.

Cô Lin (tên đã được thay đổi) ở Quảng Đông, Trung Quốc gần đây bị vỡ khối u não và xuất huyết não khi đang dạy con làm bài tập về nhà, dẫn đến đau đầu dữ dội và mù tạm thời.

Theo Cover News, người phụ nữ này được cấp cứu tại Bệnh viện Não Tam Ký Quảng Đông. Trước khi bị bị tai biến, cô Lin từng bị đau đầu và chóng mặt tái phát, nhưng chỉ đi khám ở một phòng khám nhỏ và không mấy chú ý.

Một buổi tối, khi đang giám sát con làm bài tập về nhà, cô rất sốt ruột, bồn chồn vì muộn giờ và bị giục giã phải nhanh lên. Sau đó, Lin đau đầu dữ dội, nhức nhối, nhìn mờ, và thị lực nhanh chóng suy giảm đến mức gần như không nhìn rõ. Gia đình hoảng sợ, lập tức đưa cô đến phòng cấp cứu bệnh viện.

Dạy con học, người mẹ xuất huyết não, mù tạm thời - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bác sỹ phẫu thuật thần kinh trực tiếp điều trị cho biết tình trạng của Lin rất nguy kịch khi đến bệnh viện. Ngoài những cơn đau đầu và nôn mửa tái phát, cô dần rơi vào trạng thái buồn ngủ. Hình chụp MRI xác nhận cô bị tổn thương nội sọ kèm theo đột quỵ và xuất huyết, dẫn đến phù não thất phải ngày càng trầm trọng.

Mặc dù đội ngũ y tế đã truyền mannitol để giảm áp lực nội sọ và cố gắng điều trị mất nước nhưng hiệu quả rất hạn chế. Tổn thương nội sọ vẫn như một quả bom hẹn giờ, cần phải can thiệp phẫu thuật ngay lập tức.

Bệnh nhân được cắt bỏ thùy thái dương chẩm bên phải. May mắn là ca mổ rất thành công, chức năng tay chân trở lại bình thường và Lin xuất viện vào ngày thứ 10 sau phẫu thuật để hồi phục tại nhà.

Sau khi vượt qua thử thách sinh tử, Lin thừa nhận rằng trước đây cô đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể mình vì quá mong muốn con trai học hành thi cử thành công. Trong tương lai, cô sẽ học cách thư giãn và tránh mạo hiểm tính mạng bằng việc đặt kỳ vọng quá cao rằng con mình phải đỗ vào trường danh tiếng.

Tags

xuất huyết não

mù tạm thời

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại