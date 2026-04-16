Trong ngày thứ Năm, 16/4/2026, tức ngày 29 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy ngày Canh Thân mang hành Kim cực vượng kết hợp với tháng Tân Mão tạo nên thế Thân - Mão ám hợp, giúp bạn dễ dàng đón nhận những cơ hội làm giàu ngầm hoặc sự hỗ trợ tài chính kín đáo từ quý nhân.

Tuy nhiên, do năm Bính Ngọ gặp ngày Thân hình thành cục diện Hỏa khắc Kim mạnh mẽ, bạn cần hành động quyết đoán nhưng phải thực sự tỉnh táo để tránh những tổn thất bất ngờ do sự biến động của thị trường.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ luồng cát khí của ngày Canh Thân và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp chống lưng - Tài chính dồi dào

Theo tử vi học, sự kết hợp giữa ngày Thân và tuổi Tý tạo thành bộ đôi Thân - Tý (Kim sinh Thủy), mang lại vận trình tài chính cực kỳ hanh thông, dồi dào cho con giáp tuổi Tý. Hãy tận dụng lợi thế tinh anh, nhanh nhạy của mình để làm giàu trong ngày này nhé.

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc đổ về từ các nguồn thu chính lẫn nghề tay trái giúp tuổi Tý có tiềm lực tài chính dồi dào. Bạn dễ dàng nhận được các khoản thanh toán tồn đọng hoặc nhận được tin vui về việc tăng lương, thưởng cuối tháng nhờ những sáng kiến nổi bật trong công việc.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý nên thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc ký kết vào giờ Thìn (7h-9h) để tận dụng nguồn cát khí hỗ trợ. Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng trang phục màu trắng hoặc đen để thu hút thêm tài khí.

2. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp Quý Nhân - Lợi nhuận vượt trội

Theo tử vi học, ngày Thân giúp tuổi Thìn hoàn thiện bộ khung Thân - Tý - Thìn, tạo nên cục diện "Tam hợp hóa Thủy" đầy thuận lợi và lộc lá cho con giáp này.

- Tài lộc chi tiết: Dưới ảnh hưởng của tam hợp, công việc của con giáp tuổi Thìn sẽ trôi chảy, thuận lợi bất ngờ. Đặc biệt với những người làm về kinh doanh thì càng thành công, thậm chí có bước bứt phá lớn, khách hàng tiềm năng tự tìm đến cửa. Những dự án liên quan đến đầu tư hoặc tài chính sẽ mang lại lợi nhuận vượt xa mong đợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Thìn hãy mạnh dạn đề xuất các kế hoạch mới với đối tác để tăng khả năng giải quyết các đơn hàng lớn. Bên cạnh đó, con giáp này có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại hoặc gốm sứ màu vàng ở hướng Tây để kích hoạt cung tài lộc, giúp công việc thuận lợi hơn.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Lục Hợp Quý Nhân - Tiền bạc rủng rỉnh

Dù có sự tương khắc nhẹ giữa Hỏa và Kim, nhưng mối quan hệ Tỵ - Thân Lục Hợp giúp tuổi Tỵ trở thành con giáp có vận son rực rỡ, biến những thách thức thành cơ hội kiếm tiền.

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh có lộc về kinh doanh lướt sóng hoặc nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các mối quan hệ xã giao lâu năm. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp con giáp này tránh được những rủi ro tài chính không đáng có.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ nên ưu tiên giải quyết các vấn đề cần sự giao tiếp, thương lượng. Ngoài ra, tuổi Tỵ có thể cân nhắc việc đeo trang sức bằng vàng hoặc thạch anh trắng để tăng cường vận may trong ngày này.

* Lưu ý chung:

Ngày Canh Thân mang hành Kim cực vượng, kết hợp với tháng Tân Mão tạo nên thế Thân - Mão ám hợp giúp các con giáp có những cơ hội làm giàu ngầm hoặc nhận được sự hỗ trợ kín đáo từ quý nhân. Tuy nhiên, năm Bính Ngọ gặp ngày Thân hình thành thế Hỏa khắc Kim mãnh liệt, cảnh báo về những biến động thị trường hoặc sự cạnh tranh gắt gao trong công việc. Sự giao thoa giữa lực hợp và lực khắc này nhắc nhở bạn cần hành động quyết đoán nhưng phải dựa trên nền tảng kế hoạch tài chính chặt chẽ để gặt hái thành quả bền vững.

Trong ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch này, 3 con giáp tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ hãy ưu tiên việc quyết toán sổ sách và dứt điểm các dự án còn dang dở. Hãy giữ thái độ tự tin nhưng không chủ quan, chọn hướng xuất hành là hướng Tây Bắc (Tài Thần) để đón nhận tài lộc dồi dào.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.