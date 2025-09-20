Quá nhanh: Vừa được chọn làm chủ đầu tư, 3 đại dự án hơn 90.000 tỷ của Sun Group đồng loạt triển khai, “chạy nước rút” chuẩn bị cho APEC 2027

Ngày 19/9, lãnh đạo tỉnh An Giang đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo UBND tỉnh An Giang, địa phương đã khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC 2027. Trong tổng số 21 dự án phục vụ hội nghị, đến nay địa phương đã lựa chọn nhà đầu tư 6 dự án ngoài ngân sách và phê duyệt 7 dự án đầu tư công (trong đó có 3 dự án đã lựa chọn nhà thầu xây lắp).

Đáng chú ý, có 5 dự án đạt và vượt tiến độ gồm: Mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Khu đô thị Bãi Đất Đỏ, Khu đô thị Núi Ông Quán, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và khu vực Dương Đông. Đây là những công trình then chốt, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và năng lực hạ tầng phục vụ sự kiện.

Trong 5 dự án được báo cáo đạt và vượt tiến độ, có đến 3 dự án của Tập đoàn Sun Group gồm: Mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Khu đô thị Bãi Đất Đỏ, Khu đô thị Núi Ông Quán. Trong đó:

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời đầu tư, tổng vốn 22.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2027. Đây là công trình có tính chất then chốt, cần hoàn thành trước quý II-2027 để đảm bảo năng lực tiếp đón đại biểu quốc tế, nâng công suất khai thác lên 18 triệu hành khách/năm.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc đầu tư với tổng vốn 64.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2027. Dự án hướng tới hình thành không gian đô thị hiện đại, kết hợp trung tâm hội nghị khách sạn cao cấp phục vụ trực tiếp cho hội nghị APEC.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đầu tư, tổng vốn 5.550 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2027. Dự án phát triển không gian nghỉ dưỡng cao cấp, hài hòa với thiên nhiên, hướng tới phục vụ các sự kiện ngoại giao, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ đẳng cấp.

3 dự án nêu trên được UBND tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 6/2025.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, khẩn trương rà soát từng dự án, kiên quyết tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vốn, vật liệu, giải phóng mặt bằng… Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường phối hợp, báo cáo kịp thời để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, đặc khu Phú Quốc cần nỗ lực triển khai các phần việc liên quan đến các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, báo cáo định kỳ hàng tuần về tình hình giải phóng mặt bằng, kịp thời phản ánh vướng mắc để có chỉ đạo tháo gỡ.

Với quyết tâm cao, An Giang đặt mục tiêu hoàn thành tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, góp phần chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027.