Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trình phương án làm đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, dự kiến khởi công vào năm sau

Tập đoàn Vingroup vừa trình UBND TP.HCM Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cầu đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo tờ trình, tuyến đường có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (huyện Cần Giờ cũ), điểm cuối kết nối với tuyến Mai Sao – Bến Đình giao đường 30/4 (Vũng Tàu cũ).

Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 14 km, quy mô 6 làn xe cơ giới. Cấu phần công trình gồm hầm vượt biển dài hơn 3 km; cầu vượt biển gần 8 km với tĩnh không 55 m; đường dẫn hai đầu dài gần 3 km, trong đó phía Cần Giờ hơn 1,1 km và phía Vũng Tàu gần 1,9 km.

Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 104.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 58.000 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 400 tỷ đồng; thiết bị gần 3.000 tỷ đồng; lãi vay hơn 19.000 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng, quản lý và tư vấn.

Theo phương án đề xuất, Vingroup sẽ tự huy động 100% vốn và Nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất đối ứng sau khi hoàn thành.

Doanh nghiệp kỳ vọng trong quý I/2026 được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; đến quý III/2026 hoàn tất phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Công trình dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành năm 2029.

Để đảm bảo tiến độ, Vingroup kiến nghị UBND TP.HCM sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức PPP – hợp đồng BT. Doanh nghiệp cũng đề xuất Thành phố xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và sử dụng quỹ đất để thanh toán theo quy định.

Theo báo cáo, Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai khu vực ven biển có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics, nhưng chưa có tuyến kết nối trực tiếp. Việc di chuyển hiện nay phải đi vòng qua Quốc lộ 51 hoặc sử dụng phà Cần Giờ – Vũng Tàu, mất 90–120 phút.

Dự án khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối trực tiếp, duy nhất giữa TPHCM và Vũng Tàu theo hướng ven biển, rút ngắn thời gian đi lại còn 10 phút.

Công trình được kỳ vọng thúc đẩy phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn; tăng năng lực khai thác cảng Cái Mép – Thị Vải; giảm tải cho Quốc lộ 51 và đường 965; mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội của khu vực phía Nam TP.HCM.