Miền Bắc xuất hiện KCN kiểu mẫu, là "tọa độ vàng" trong bản đồ FDI Việt Nam

Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai do Tập đoàn Amata (Thái Lan) làm chủ đầu tư – một trong những nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu châu Á với sự hiện diện tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Lào, Myanmar và Việt Nam.

KCN Sông Khoai có quy mô 686,82 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp chiếm 469,36 ha và đất dịch vụ 8,52 ha, với tổng vốn đầu tư 3.534,9 tỷ đồng, tương đương 155,58 triệu USD.

Từ tháng 6/2024, Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đã chính thức trở thành cổ đông của Amata Hạ Long với tỷ lệ sở hữu 20%. Việc Marubeni tham gia không chỉ giúp KCN Sông Khoai gia tăng tiềm lực tài chính, nâng chuẩn quản trị mà còn mở rộng mạng lưới kết nối, thu hút các tập đoàn công nghệ Nhật Bản và quốc tế vào khu công nghiệp.

Toàn cảnh KCN Sông Khoai.

Sau quá trình đầu tư xây dựng, với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Quảng Ninh, KCN Sông Khoai đã hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng then chốt như: Hệ thống đường nội bộ giai đoạn 1, 2 và một phần giai đoạn 3 - 4; Trạm biến áp Amata 1 (3×63 MVA) và Amata 2 (2×63 MVA); Trạm cấp nước số 1 công suất 27.000 m³/ngày đêm; Trạm xử lý nước thải số 1 công suất 16.000 m³/ngày đêm.

Bên cạnh đó, 412 căn nhà ở xã hội tại phường Đông Mai do Jinko Solar đầu tư đã hoàn thành từ tháng 6/2024, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 công nhân.

Hiện KCN Sông Khoai là một trong những khu công nghiệp thu hút vốn FDI mạnh nhất của tỉnh. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 21 dự án thứ cấp, 100% vốn FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.

Nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu đã hiện diện tại đây như Autoliv, Foxconn, Lite-On, Yaskawa và Tamagawa… Trong số đó, 13 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động; 9 dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục và triển khai xây dựng.

Với gần 3 tỷ USD vốn FDI đã thu hút, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sự tham gia của các tập đoàn công nghệ toàn cầu và tốc độ hoàn thiện quỹ đất nhanh, KCN Sông Khoai đang trở thành một trong những KCN kiểu mẫu của khu vực phía Bắc.

KCN này đã thu hút 21 dự án thứ cấp, 100% vốn FDI.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư hạ tầng KCN Sông Khoai và tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư thứ cấp, hiện UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại trong năm 2025. Tỉnh đã phân công đầu mối cụ thể, tăng cường nhân lực từ các sở, ngành của tỉnh về phường Hiệp Hòa cho công tác đo đạc, kiểm đếm và bồi thường.

KCN Sông Khoai đang trở thành một điểm đến FDI hấp dẫn bậc nhất miền Bắc, với hạ tầng đầu tư đồng bộ, bài bản; môi trường đầu tư minh bạch; dòng vốn chất lượng cao liên tục chảy vào.

Theo đánh giá của tỉnh Quảng Ninh, KCN Sông Khoai không chỉ là điểm đến FDI hấp dẫn hàng đầu miền Bắc mà còn sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần tạo việc làm và nâng cao vị thế thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.