Dự án Sagay Solar có công suất 126 MWp, được phát triển cùng đối tác SunAsia Energy, một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Philippines. Dự án ứng dụng giải pháp điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts), góp phần khai thác hiệu quả không gian, tối ưu sử dụng quỹ đất và phát triển nguồn điện sạch.

Ngày 27/11/2026, VinEnergo chính thức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời công suất 126 MWp tại thành phố Sagay, tỉnh Negros Occidental, Philippines. Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, đánh dấu bước tiến cụ thể trong cam kết đầu tư và phát triển năng lượng sạch của VinEnergo tại thị trường này.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Lại Thái Bình, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines; ông Rafael Leo M. Cueva, Thị trưởng thành phố Sagay; ông Narciso L. Javelosa Jr., Phó Thị trưởng thành phố Sagay; cùng đại diện các cơ quan chính quyền địa phương.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về định hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn tại quốc gia này. Trọng tâm của chương trình hợp tác là nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, với tổng công suất năng lượng tái tạo dự kiến hơn 20 GW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia Philippines. Dự án điện mặt trời 126 MWp tại Sagay là bước triển khai đầu tiên trong định hướng hợp tác này, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa VinEnergo với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu tại Philippines.

Dự án Sagay Solar có công suất 126 MWp, được phát triển cùng đối tác SunAsia Energy, một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Philippines. Dự án ứng dụng giải pháp điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts), góp phần khai thác hiệu quả không gian, tối ưu sử dụng quỹ đất và phát triển nguồn điện sạch.

Đây cũng là một phần trong danh mục hợp tác giữa VinEnergo và SunAsia Energy, với tổng công suất 422 MWp, bao gồm ba dự án tại Macabebe, Sagay và Silay. Danh mục này thể hiện định hướng hợp tác dài hạn của VinEnergo với các đối tác bản địa nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng tại Philippines.

Trong giai đoạn tới, VinEnergo dự kiến tiếp tục phát triển danh mục các dự án phát điện tại Philippines với tổng công suất lên tới 5 GWp điện nền, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ pin (BESS), hướng tới mô hình điện năng lượng tái tạo đáp ứng phụ tải nền 24/7. Trong giai đoạn 2027–2029, doanh nghiệp sẽ từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, đưa các dự án đủ điều kiện tiến tới xây dựng và khởi công, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới. Đây là bước đi trong chiến lược hiện diện và đầu tư dài hạn của VinEnergo tại Philippines, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh tại quốc gia này.