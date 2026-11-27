Nhật Bản vinh dự mang "kỳ quan công nghệ" 550 tấn sang Việt Nam: Phục vụ đại công trình 34.000 tỷ đồng
Hãy tưởng tượng một cỗ máy cơ khí nặng tới khoảng 550 tấn mỗi chiếc — đồ sộ như một pháo đài thép — nhưng bên trong lại vận hành với luồng khí nóng ở cấp nhiệt độ 1.650°C, đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 64% và mang dấu ấn công nghệ từng gắn với kỷ lục hiệu suất thế giới của dòng M701JAC. Khi những tổ máy đầu bảng này hòa nhịp cho Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) Ô Môn 3 tại Cần Thơ, bài toán điện năng của Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới: mạnh mẽ hơn, tối ưu hơn về suất tiêu hao nhiên liệu và sẵn sàng cho hành trình chuyển dịch năng lượng hướng tới năm 2030 và xa hơn nữa.
Ngày 19/11/2026, Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng thuộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) của Nhật Bản, công bố cung cấp hai tuabin khí thế hệ mới M701JAC cho Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) Ô Môn 3 trị giá hơn 34.000 tỷ đồng tại Cần Thơ, với công suất 1.155 MW.
Ông Akihiro Ondo, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc của Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd., cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được mang công nghệ tuabin khí JAC tiên tiến của mình đến nhà máy điện Ô Môn 3, tiếp nối sự tham gia của chúng tôi vào nhà máy Ô Môn 4. Bốn tổ máy được cung cấp cho hai nhà máy điện này phản ánh cam kết liên tục của chúng tôi đối với sự phát triển năng lượng và kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Petrovietnam và các đối tác để đảm bảo dự án được triển khai thành công và đóng góp vào độ tin cậy và hiệu quả đạt tiêu chuẩn quốc tế."
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam) đã trao hợp đồng thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) dự án cho một liên danh gồm Doosan Enerbility của Hàn Quốc và Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Petrovietnam (PTSC) của Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, Mitsubishi Power (Nhật Bản) đã được trao hợp đồng hợp tác với Doosan Enerbility để cung cấp hai tuabin khí.
Nằm trong Trung tâm Điện lực Ô Môn, nhà máy điện Ô Môn 3 dự kiến hoàn thành vào năm 2030, góp phần hơn nữa vào việc ổn định và mở rộng nguồn cung cấp điện ở miền Nam Việt Nam.
Đáng chú ý, thương vụ mới nhất này nối tiếp thỏa thuận ký kết hồi tháng 8/2025 của Mitsubishi Power về việc cung cấp hai tuabin khí M701JAC cho Nhà máy điện Ô Môn 4 nằm kề bên, cũng có công suất 1.155 MW. Khi cả Ô Môn 3 và Ô Môn 4 cùng sử dụng dòng máy M701JAC, cụm dự án sẽ có tổng cộng bốn tổ máy đồng bộ về nền tảng kỹ thuật, giúp tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng và chuỗi cung ứng thiết bị trong dài hạn.
Mổ xẻ cấu trúc bên trong tuabin khí M701JAC
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Tuabin khí thế hệ mới M701JAC và bài toán kỹ thuật đằng sau khối lượng 550 tấn
Các tuabin khí làm mát bằng không khí dòng J (JAC) được cung cấp nổi tiếng về hiệu suất hàng đầu thế giới và độ tin cậy đã được chứng minh, với hiệu suất chu trình kết hợp hơn 64% và hơn 3,7 triệu giờ hoạt động trên toàn cầu.
Khi mổ xẻ một cỗ máy nặng khoảng 550 tấn với kích thước tham khảo vào khoảng 16,7 m chiều dài, 6,5 m chiều rộng và 6,9 m chiều cao, người làm kỹ thuật nhìn thấy trọn vẹn triết lý thiết kế cân bằng giữa mật độ công suất lớn, hiệu suất nhiệt cao và tính linh hoạt khi hòa lưới. Với tốc độ quay định mức 3.000 vòng/phút (3.000 rpm) phù hợp lưới điện 50 Hz, M701JAC cho công suất chu trình đơn từ 448 đến 574 MW (tùy cấu hình 2018/2015), đạt công suất chu trình hỗn hợp trong dải 650–840 MW với hiệu suất chu trình hỗn hợp vượt mốc 64,0% (LHV), đồng thời có thể khởi động nhanh trong khoảng 30 phút.
Để vận hành ổn định ở cấp nhiệt độ 1.600°C / 1.650°C — cao hơn dòng G 100°C — mà không đẩy nhiệt độ kim loại cánh tuabin vượt ngưỡng chịu đựng, Mitsubishi Power kết hợp thiết kế khí động học 3D tiên tiến, cơ chế làm mát bằng không khí cho cả buồng đốt (22 buồng đốt) và hệ thống làm mát hiệu năng cao đi cùng lớp phủ cản nhiệt tiên tiến (TBC). Không dừng lại ở hiệu suất tức thời, cấu trúc buồng đốt cải tiến với vòi phun nhiên liệu trộn đều giúp duy trì phát thải NOx thấp và mở đường cho lộ trình đồng đốt hoặc chuyển đổi sang hydro (đã trình diễn đồng đốt 30% hydro).
Thông số kỹ thuật tham chiếu của dòng tuabin khí M701JAC
Vị trí và cấu trúc thành phần của Ô Môn III trong chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn 12 tỷ USD
Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) Ô Môn III công suất 1.155 MW không vận hành đơn lẻ mà là một mắt xích hạ nguồn trọng yếu trong chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 12 tỷ USD lớn nhất trong ngành lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Toàn bộ hệ sinh thái này được thiết kế đồng bộ từ khâu khai thác khí ngoài khơi, dẫn khí đường dài vào bờ cho tới phát điện thương mại tại Cần Thơ, giúp đồng bộ tiến độ giữa nguồn cung nhiên liệu và phụ tải điện khu vực phía Nam.
Mỏ khí Lô B (Lô 48/95 & 52/97)
Nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam, cách bờ biển Cà Mau khoảng 300 km, với trữ lượng khí thu hồi ước tính khoảng 107 tỷ m³. Đây là nguồn cấp khí tự nhiên dài hạn và ổn định cho toàn chuỗi, hướng tới mốc đón dòng khí đầu tiên (First Gas) vào năm 2027.
Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn
Tuyến đường ống dài khoảng 431 km (gồm khoảng 329 km tuyến biển và khoảng 102 km tuyến bờ, tổng mức đầu tư khoảng 1,277 tỷ USD), giữ vai trò huyết mạch vận chuyển khí từ mỏ Lô B về thẳng Trung tâm Điện lực Ô Môn.
Cụm nhà máy điện Ô Môn & Ô Môn III
Tiếp nhận khí tự nhiên để phát điện tại Cần Thơ. Trong đó, Ô Môn III (1.155 MW, dự kiến hoàn thành năm 2030) kết hợp đồng bộ với Ô Môn IV và các nhà máy trong cụm nhằm tạo nguồn điện nền ổn định, hiệu suất cao cho miền Nam.
Về cấu trúc kỹ thuật bên trong mắt xích Ô Môn III, nhà máy được tổ chức theo mô hình chu trình hỗn hợp khí – hơi (GTCC) quy mô 1.155 MW, nơi năng lượng từ dòng khí Lô B được khai thác qua hai tầng chuyển hóa bổ trợ cho nhau. Ở tầng chu trình khí, hai tuabin khí M701JAC của Mitsubishi Power đóng vai trò trái tim sinh công chính, đốt cháy khí nhiên liệu với không khí nén cao áp và giãn nở khí nóng ở cấp nhiệt độ 1.650°C để quay máy phát.
Ngay sau khi dòng khí nóng rời đầu xả hướng trục của hai tuabin khí M701JAC, phần nhiệt dư vẫn còn rất lớn được dẫn qua các lò thu hồi nhiệt (HRSG) để sinh hơi cấp cho tuabin hơi (do liên danh EPC Doosan Enerbility và PTSC triển khai cùng gói thầu). Cách kết hợp giữa tuabin khí hiệu suất cao, lò thu hồi nhiệt và tuabin hơi giúp tận dụng tối đa nhiệt năng của nhiên liệu, nâng hiệu suất tổng thể toàn chu trình lên trên 64% (LHV), đồng thời bảo đảm khả năng vận hành linh hoạt, khởi động nhanh và cung cấp nguồn điện nền đáng tin cậy cho lưới điện miền Nam khi dự án hoàn thành vào năm 2030.
Tác giả - Đồ họa: Trang Ly
Nguồn: Markettimes