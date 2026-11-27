Phóng sự kỹ thuật chuyên sâu / Công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp 50 Hz

Hãy tưởng tượng một cỗ máy cơ khí nặng tới khoảng 550 tấn mỗi chiếc — đồ sộ như một pháo đài thép — nhưng bên trong lại vận hành với luồng khí nóng ở cấp nhiệt độ 1.650°C, đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 64% và mang dấu ấn công nghệ từng gắn với kỷ lục hiệu suất thế giới của dòng M701JAC. Khi những tổ máy đầu bảng này hòa nhịp cho Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) Ô Môn 3 tại Cần Thơ, bài toán điện năng của Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới: mạnh mẽ hơn, tối ưu hơn về suất tiêu hao nhiên liệu và sẵn sàng cho hành trình chuyển dịch năng lượng hướng tới năm 2030 và xa hơn nữa.

Ngày 19/11/2026, Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng thuộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) của Nhật Bản, công bố cung cấp hai tuabin khí thế hệ mới M701JAC cho Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) Ô Môn 3 trị giá hơn 34.000 tỷ đồng tại Cần Thơ, với công suất 1.155 MW.

Ông Akihiro Ondo, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc của Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd., cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được mang công nghệ tuabin khí JAC tiên tiến của mình đến nhà máy điện Ô Môn 3, tiếp nối sự tham gia của chúng tôi vào nhà máy Ô Môn 4. Bốn tổ máy được cung cấp cho hai nhà máy điện này phản ánh cam kết liên tục của chúng tôi đối với sự phát triển năng lượng và kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Petrovietnam và các đối tác để đảm bảo dự án được triển khai thành công và đóng góp vào độ tin cậy và hiệu quả đạt tiêu chuẩn quốc tế."

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam) đã trao hợp đồng thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) dự án cho một liên danh gồm Doosan Enerbility của Hàn Quốc và Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Petrovietnam (PTSC) của Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, Mitsubishi Power (Nhật Bản) đã được trao hợp đồng hợp tác với Doosan Enerbility để cung cấp hai tuabin khí.

Nằm trong Trung tâm Điện lực Ô Môn, nhà máy điện Ô Môn 3 dự kiến hoàn thành vào năm 2030, góp phần hơn nữa vào việc ổn định và mở rộng nguồn cung cấp điện ở miền Nam Việt Nam.

Đáng chú ý, thương vụ mới nhất này nối tiếp thỏa thuận ký kết hồi tháng 8/2025 của Mitsubishi Power về việc cung cấp hai tuabin khí M701JAC cho Nhà máy điện Ô Môn 4 nằm kề bên, cũng có công suất 1.155 MW. Khi cả Ô Môn 3 và Ô Môn 4 cùng sử dụng dòng máy M701JAC, cụm dự án sẽ có tổng cộng bốn tổ máy đồng bộ về nền tảng kỹ thuật, giúp tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng và chuỗi cung ứng thiết bị trong dài hạn.