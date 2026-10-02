Quá nhanh: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ấn định ngày đưa công trình 155 ha tại siêu đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử vào vận hành

Tại Vinhomes Green Paradise, bộ đôi golf 36 hố quy mô 155 ha đang được triển khai, sẽ được khai trương vào ngày 1/7/2027.

Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vingroup đang phát triển tổ hợp sân golf 36 hố với quy mô lên tới 155 ha.

Theo thông tin công bố, quần thể 155 ha này được quy hoạch thành bộ đôi tuyệt phẩm mang hai bản sắc thiết kế hoàn toàn khác biệt. Hai sân golf đại diện cho hai trường phái danh tiếng, hội tụ để kiến tạo một công trình thể thao biểu tượng giữa thiên nhiên biển rừng sinh quyển Cần Giờ.

Cụ thể, sân Sunrise (Bình Minh) là sân 18 hố ven biển đầu tiên tại châu Á do Robert Trent Jones II thiết kế. Hạng mục này được định hướng tái hiện những mẫu hố kinh điển của “kỷ nguyên vàng” trong lịch sử golf thế giới.

Bên cạnh đó, sân Sunset (Hoàng Hôn) mang đậm triết lý Strategic Golf đặc trưng của huyền thoại Tiger Woods. Sân golf này được thiết kế dựa trên việc tận dụng địa hình lên xuống mạnh, các fairway uốn lượn và hệ thống green đa tầng, biến nơi đây thành những thử thách chiến thuật đầy biến số dành cho người chơi.

Bộ đôi sân golf 155 ha này được đặt trong Vinhomes Green Paradise, khu đô thị du lịch lấn biển có quy mô khoảng 2.870 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Toàn dự án được tổ chức cấu trúc đồng bộ với nhiều nhóm chức năng khác nhau nhằm phục vụ du lịch và lưu trú cao cấp.

Ngoài tổ hợp sân golf 36 hố, hệ thống tiện ích của đại dự án này còn có điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng được định hướng trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, cùng các phân khu trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, cảng biển và bến du thuyền.

Đáng chú ý, bộ đôi sân golf sẽ được khai trương vào ngày 1/7/2027 cùng với các công trình trọng điểm khác như quần thể VinWonders, khách sạn 5 sao, chuỗi boutique và biệt thự biển mini...﻿

Tại phân khu Vịnh Ngọc, những dãy nhà liền kề dọc đường Ánh Sáng cũng đang dần lộ diện. Ảnh: Trần Minh Hiếu

"Du lịch Golf" (Golf Tourism) là hệ sinh thái dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và giao thương của giới thượng lưu. Khi thị hiếu của dòng khách quốc tế ngày càng đa dạng, nhóm nhu cầu này tiếp tục mở rộng, kéo theo sự hình thành của một thị trường có sức chi tiêu khổng lồ.

Đây cũng là lĩnh vực được xem là “mỏ vàng” mới của ngành du lịch Việt Nam. Sự xuất hiện của tổ hợp sân golf mang thương hiệu Tiger Woods và Robert Trent Jones II không chỉ tạo nền tảng để đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế, mà còn là thỏi nam châm thu hút dòng vốn và khách hàng hạng sang, định vị Cần Giờ thành tâm điểm đô thị biển siêu sang trong tương lai.