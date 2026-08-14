Quá nhanh: Sân vận động lớn nhất thế giới VinFast - Trống Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027, khán đài 135.000 chỗ dần lộ diện, có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh

Dự kiến sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của thể thao nước nhà.

Hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả 4 khán đài A, B, C và D được triển khai xây dựng đồng loạt. (Ảnh: Văn Đoan)

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là "trái tim" của tổ hợp Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng có diện tích 73,3 ha, sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Chỉ sau gần 8 tháng khởi công, đại công trường sân vận động VinFast - Trống Đồng đã thay đổi rõ rệt. Hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả 4 khán đài A, B, C và D được triển khai xây dựng đồng loạt.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh.

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026, sau đó công trình sẽ bước sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật. Nếu bám sát tiến độ, hạng mục mái vòm đóng mở dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5/2027.

Dự kiến sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của thể thao nước nhà, đồng thời là tụ điểm xứng tầm cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật hàng đầu quốc tế.

Với quy mô 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng có sức chứa gấp khoảng 3 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.192 chỗ). Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ vượt qua Narendra Modi Stadium (Ấn Độ, khoảng 132.000 chỗ), đồng thời lớn hơn Rungrado 1st of May Stadium (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ) và AT&T Stadium (Mỹ, hơn 80.000 chỗ), trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.﻿

Khi hoàn thành, sân vận động VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.﻿

Sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam

Bao quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng là hệ sinh thái các sân tập, sân thể thao quy mô lớn, đảm bảo yêu cầu của các kỳ thế vận hội Olympic. Trong đó, sân vận động Olympic 40.000 chỗ được thiết kế đạt tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới cùng các sự kiện thể thao, văn hóa lớn; Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ là địa điểm dành cho các giải thi đấu chuyên nghiệp và các sự kiện văn hóa hay lễ hội giải trí quy mô; Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế bộ môn bơi và các môn thể thao dưới nước; và Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000 - 5.000 chỗ là nơi chuyên dụng để tổ chức các giải đua xe đạp kịch tính cao.

