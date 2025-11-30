Quá nhanh: Doanh nghiệp của Shark Lê Hùng Anh sắp khởi công khu công nghiệp quy mô gần 350 ha ở Đà Nẵng vào ngày 19/12 tới đây

Sáng 28/11, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, cùng chủ đầu tư dự án để rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục để khởi công vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư có quy mô rộng 346ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng.

Theo báo Đà Nẵng, đến nay, nhiều hạng mục quan trọng hoàn thành như: khảo sát địa chất - địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định đánh giá tác động môi trường, các thỏa thuận đấu nối điện, nước, giao thông, phòng cháy chữa cháy, rà phá bom mìn đã hoàn tất trên hơn 127ha.

Về thủ tục đất đai, đo đạc bản đồ địa chính đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Chủ đầu tư phối hợp triển khai phương án thu hồi cây rừng trồng, cây tái sinh trên diện tích xã Thăng Trường quản lý, dự kiến hoàn tất trước ngày 2/12/2025.

Ông Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình cũng lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Ông Lê Hùng Anh (hay còn được biết đến là Shark Lê Hùng Anh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình khẳng định, chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng hoặc sớm hơn thời hạn thành phố. Công ty tích cực phối hợp với địa phương, sở, ngành liên quan nhằm sớm hoàn tất thủ tục, phần việc còn lại, đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đánh giá cao nỗ lực nhà đầu tư, nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, tác động tích cực đến phát triển thành phố. Do đó, ông yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa, xử lý dứt điểm vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo khởi công đúng ngày 19/12/2025.

Ông Phan Thái Bình lưu ý, khu công nghiệp này định hướng thành khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Được đầu tư bài bản với hạ tầng hiện đại, dự án sẽ là động lực phát triển công nghiệp phía nam thành phố. Do đó các sở, ngành, địa phương vùng dự án phối hợp chặt chẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đúng cam kết.

Khu vực sẽ được xây dựng KCN Nam Thăng Bình. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Trước đó, hồi cuối tháng 5/2025, dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - đơn vị thuộc Tập đoàn BIN Corporation làm chủ đầu tư.

Tập đoàn BIN Corporation làm chủ đầu tư gián tiếp dự án - là tập đoàn đa ngành có trụ sở tại TP.HCM, đồng thời có mạng lưới văn phòng tại Singapore, Hong Kong, Lithuania, Canada và Hoa Kỳ.

Các lĩnh vực hoạt động gồm: tư vấn tài chính - doanh nghiệp, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, bất động sản, công nghệ và du lịch. Ông Lê Hùng Anh, người sáng lập và điều hành Tập đoàn BIN Corporation là người con Quảng Nam, từng được tỉnh trao thỏa thuận nghiên cứu dự án từ đầu năm 2023.