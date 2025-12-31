Quá nhanh: DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã xuống một xã Hà Nội lấy ý kiến cho phân khu 4.500ha

Ngày 29/12, UBND xã Nam Phù làm việc với Công ty cổ phần Vinhomes và các đơn vị liên quan, nhằm trao đổi ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic - khu C, tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn…

Theo quy hoạch phân khu, Khu đô thị thể thao Olympic - khu C có tổng diện tích 4.498,04ha, trải rộng trên địa bàn các xã: Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Thượng Phúc, Thường Tín và Chương Dương. Trong đó, xã Nam Phù khoảng 216,82ha, tương đương 4,82% tổng diện tích phân khu. Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp, ao hồ, xen kẽ khu dân cư hiện hữu cùng hệ thống di tích, công trình văn hóa có giá trị lịch sử.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và đại diện các thôn đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề môi trường và xã hội, tập trung vào chất lượng nguồn nước, không khí, hệ thống giao thông, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, biện pháp kỹ thuật thi công, cơ chế quản lý, giám sát môi trường cũng như trách nhiệm và cam kết cụ thể của chủ đầu tư. Các ý kiến này đã được đơn vị tư vấn và lãnh đạo Phòng Kinh tế tiếp thu, giải trình và làm rõ trên tinh thần minh bạch, cầu thị.

Đồ án quy hoạch hướng tới phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hình thành không gian đô thị thể thao – dịch vụ – văn hóa đa năng; đồng thời tôn trọng cấu trúc làng xã truyền thống, bảo tồn các giá trị văn hóa – tâm linh, giữ gìn không gian xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái tự nhiên – những đặc trưng tiêu biểu của khu vực phía Nam sông Hồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã, dự án có quy mô khoảng 120 ha trên địa bàn xã Nam Phù. Mặc dù chỉ chiếm một phần trong tổng thể hơn 4.000 ha của phân khu C, song đây là khu vực có vai trò hạt nhân về cảnh quan và không gian sinh thái. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo bước chuyển căn bản về diện mạo đô thị, hướng tới hình thành khu đô thị xanh – sạch – đẹp, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng hạ tầng của địa phương. Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực và vùng lân cận.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ khởi công dự án. Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực và vùng lân cận.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic của Thành phố Hà Nội.

Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup là dự án trọng điểm quốc gia gắn với định hướng hình thành đô thị Olympic, trung tâm thể thao khu vực và quốc tế.

Dự án có tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng, quy mô hơn 9.000 ha được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng. Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.





Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ khởi công dự án.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.