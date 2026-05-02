Quá khứ khó tin của Song Hye Kyo và Đậu Kiêu

Không ai ngờ Song Hye Kyo và Đậu Kiêu lại từng liên quan đến nhau.

Gần đây, một đoạn cut từ bộ phim Tôi Là Nữ Vương bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, kéo theo sự chú ý của đông đảo khán giả. Không chỉ khiến người xem trầm trồ trước nhan sắc thời trẻ quá đỗi hoàn hảo của Song Hye Kyo, đoạn clip còn gây xôn xao khi hé lộ màn kết hợp ít ai ngờ giữa cô và Đậu Kiêu, đặc biệt là những phân đoạn tình cảm từng "đốt mắt" một thời.

Ở thời điểm hơn 10 năm trước, Song Hye Kyo xuất hiện với visual đúng chuẩn tượng đài nhan sắc: làn da trắng sáng, đường nét thanh tú, thần thái vừa mong manh vừa sang trọng. Trong phim, cô vào vai Annie - một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng lận đận cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Nhân vật này mang nhiều tầng cảm xúc từ tổn thương vì bị phản bội đến khát khao yêu và được yêu, tạo nên một hình tượng phụ nữ vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ.

Đậu Kiêu thủ vai chàng trai trẻ tên Mark. Mối quan hệ chị - em giữa Annie và Mark nhanh chóng phát triển, mang màu sắc vừa ngọt ngào vừa nhiều biến động. Dù chỉ là một chuyện tình ngắn ngủi, cả hai vẫn để lại dấu ấn nhờ loạt phân đoạn tình cảm chân thật, từ những ánh nhìn đầy cảm xúc cho đến những khoảnh khắc gần gũi táo bạo, bao gồm cả cảnh giường chiếu và nụ hôn nồng cháy. Thậm chí ở thời điểm ra mắt, cảnh 18+ của cặp đôi còn được mô tả là những cảnh quay "đốt mắt" khán giả và nhận được nhiều lời khen về phản ứng hóa học giữa hai diễn viên.

Phản ứng hóa học ngọt ngào giữa mối quan hệ chị - em

Màn kết hợp trong quá khứ của cặp đôi không khỏi khiến khán giả bất ngờ, thậm chí, nếu không nói thì rất ít ai biết Song Hye Kyo đã có những cảnh phim "người lớn" cùng Đậu Kiêu. Dù không quá dài nhưng cảnh phim này vẫn đủ để tạo nên sức hút và góp phần khắc họa rõ nét tâm lý nhân vật Annie, một người phụ nữ đang tìm kiếm sự chữa lành sau tổn thương.

Tôi Là Nữ Vương vẫn là một lát cắt thú vị trong sự nghiệp của Song Hye Kyo và Đậu Kiêu. Phim xoay quanh hành trình trưởng thành của ba cô gái trẻ nơi đô thị xa hoa, với dàn cast quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý như Trần Kiều Ân, Ô Quân Mai, Tần Hạo… Dù không quá thành công về mặt thương mại, tác phẩm vẫn để lại dấu ấn nhất định nhờ màu sắc hiện đại và những câu chuyện tình cảm nhiều góc cạnh. Trong phim, dù chênh lệch tuổi tác nhưng Song Hye Kyo và Đậu Kiêu vẫn tạo cảm giác rất tự nhiên khi đứng cạnh nhau, mang lại một chuyện tình vừa lãng mạn vừa nhiều tiếc nuối.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, cô từ lâu đã là một trong những biểu tượng lớn của làn sóng Hallyu. Từ Trái Tim Mùa Thu , Ngôi Nhà Hạnh Phúc đến Hậu Duệ Mặt Trời , nữ diễn viên luôn giữ vững vị thế nhờ khả năng diễn xuất tinh tế cùng nhan sắc không tuổi. Dù đã hoạt động hơn hai thập kỷ, cô vẫn là cái tên bảo chứng cho cả rating lẫn sức hút truyền thông.

Trong khi đó, Đậu Kiêu ghi dấu ấn từ sớm với vai chính trong Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, sau đó bùng nổ với vai Yến Tuân trong Sở Kiều Truyện . Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, anh còn gây chú ý với đời tư khi kết hôn cùng Hà Siêu Liên - ái nữ của vua sòng bạc Macau. Bên cạnh đó, lối sống năng động, đam mê thể thao và phong thái lịch lãm cũng giúp Đậu Kiêu ghi điểm trong mắt công chúng.

Nhìn lại, sự kết hợp giữa Song Hye Kyo và Đậu Kiêu trong Tôi Là Nữ Vương có thể không phải là dự án thành công nhất, nhưng chắc chắn là một quá khứ khó tin và ấn tượng khiến nhiều người bất ngờ khi được nhắc lại.

