Quá khứ của Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh

Nàng WAG Trần Bích Hạnh, vợ cầu thủ Văn Thanh vừa khoe loạt ảnh ngày còn nhỏ và thời đi học.

Trước khi trở thành nửa kia của tuyển thủ quốc gia Vũ Văn Thanh, Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) đã là một cái tên quen thuộc trong cộng đồng mạng. Ít ai biết rằng, để sở hữu diện mạo cuốn hút như hiện tại, cô đã trải qua hành trình thay đổi ngoại hình đầy ấn tượng.

Khoảng 15-16 năm trước, Bích Hạnh ghi dấu ấn với nét đẹp tuổi teen đậm chất 9X đời đầu, gắn liền với kiểu “tóc sư tử”, mái bằng dập xù nhẹ và son lòng môi. Đến thời sinh viên, cân nặng của cô có thời điểm chạm mốc ngoài 70kg. Quyết tâm lấy lại vóc dáng, người đẹp tập luyện kiên trì và giảm thành công 13 kg, lột xác thành một "hot girl phòng gym" sở hữu body quyến rũ và săn chắc. Không ngần ngại chia sẻ về công việc trong ngành làm đẹp, cô cũng thẳng thắn công khai việc áp dụng các phương pháp thẩm mỹ hiện đại như kéo chỉ nâng cơ hay tiêm tan môi để hoàn thiện ngoại hình.

Bích Hạnh lúc còn đi học ngày nhỏ (Ảnh: FBNV)

Cô nàng từng có thời điểm sở hữu ngoại hình mũm mìm (Ảnh: FBNV)

Loạt ảnh quá khứ được Bích Hạnh hé lộ (Ảnh: TTNV)

Mối tình bền chặt và 3 đám cưới rộn ràng

Sau hơn 3 năm hẹn hò kín tiếng nhưng đầy ngọt ngào, Vũ Văn Thanh đã chính thức cầu hôn Bích Hạnh vào đúng dịp sinh nhật của cô. Giữa năm 2026, cặp đôi chính thức bước vào chặng đường mới bằng chuỗi lễ cưới hoành tráng được tổ chức liên tiếp tại Ninh Bình (quê cô dâu), Hải Phòng (quê chú rể) và khép lại bằng "trận chung kết" - bữa tiệc cưới lộng lẫy tại Hà Nội vào tháng 6/2026 với sự tham dự của dàn sao bóng đá Việt Nam cùng nhiều bạn bè thân thiết.

Bích Hạnh và Văn Thanh đã về chung một nhà (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc hiện tại của Bích Hạnh

Điểm nhấn xúc động nhất trong lễ cưới tại Hà Nội chính là khoảnh khắc cặp đôi lần đầu công khai con gái riêng của Bích Hạnh. Ngay trên sân khấu trọng đại, hậu vệ sinh năm 1996 đã chủ động nắm tay bé gái và trao lời nhắn gửi đầy chân thành: “Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé”. Sự văn minh, ấm áp và trách nhiệm của Văn Thanh đã nhận được sự thán phục và nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn và đồng điệu

Bước vào đời sống vợ chồng, Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh nhanh chóng cho thấy sự hòa hợp trọn vẹn cả về tình cảm lẫn định hướng tương lai. Cả hai hiện đang tập trung cho việc hoàn thiện căn hộ mới tại Hà Nội. Hình ảnh vợ chồng nam cầu thủ trực tiếp có mặt tại công trình để giám sát thi công cho thấy sự nghiêm túc và đồng lòng trong việc "an cư lạc nghiệp". Nam hậu vệ còn thoải mái tin tưởng giao việc quản lý tài chính gia đình cho bà xã xuyến xao. Đáp lại, Bích Hạnh dù bận rộn công việc kinh doanh riêng vẫn luôn thu xếp thời gian xuất hiện trên khán đài để tiếp sức cho chồng trong các trận đấu quan trọng của CLB Công an Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia. Bích Hạnh cũng ghi điểm bởi sự khéo léo, chu đáo trong cách đối nhân xử thế. Mối quan hệ thân thiết, hòa hợp giữa cô và gia đình bên chồng thường xuyên được hé lộ qua những khoảnh khắc ấm áp đời thường.