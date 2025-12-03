Quá khứ của Kỳ Duyên - Minh Triệu

Dù đã không còn xuất hiện bên nhau đã lâu nhưng Kỳ Duyên và Minh Triệu vẫn liên tục được réo gọi tên trong thời gian qua. Giữa lúc lùm xùm chưa hạ nhiệt, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ chia sẻ lại loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai trong quá khứ.

Trước khi vướng ồn ào, Minh Triệu và Kỳ Duyên từng đồng hành bên nhau trong mọi sự kiện lớn nhỏ. Cả hai còn kè kè bên nhau ở cuộc sống đời thường, cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhìn những bức ảnh này, nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi đã có thời điểm, cặp mỹ nhân gần như không rời nửa bước, làm gì cũng sát cánh bên nhau.

Khoảnh khắc cũ của Minh Triệu và Kỳ Duyên bất ngờ viral trên mạng xã hội

Kỳ Duyên và Minh Triệu từng được xem là cặp mỹ nhân đẹp của Vbiz

Cả hai từng kè kè xuất hiện bên cạnh nhau ở các sự kiện lớn nhỏ

Không chỉ đồng hành trong công việc, cặp đôi còn cùng đi du lịch nhiều địa điểm nổi tiếng

Trong thời gian 5 năm bên nhau, cặp đôi từng nhiều lần dành lời có cánh cho đối phương. Kỳ Duyên từng chia sẻ cả hai tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng từ trong cách ăn mặc, tính cách, suy nghĩ và hành động.

Vào tháng 10/2023, Kỳ Duyên từng chia sẻ về mối quan hệ với Minh Triệu trong tập podcast. Nàng hậu 9x nói: "Giữa Duyên với Triệu, mình không biết được, không có gì chắc chắn để có thể đi với nhau được mãi mãi. Tất nhiên là mình cũng sẽ cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này.

Bởi vì nó là mối quan hệ rất tốt, nó mang đến cho mình những sự tích cực rất nhiều. Nhưng nhiều khi duyên hết thì mình cũng không thể nào biết được. Có những lúc mình suy nghĩ, nếu một ngày nào xảy ra điều đó thì ở cạnh mình sẽ có ai?".

Kỳ Duyên từng bật khóc nói không có gì chắc chắn về mối quan hệ với Minh Triệu

Lùm xùm xảy ra giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu bắt nguồn từ trong một gameshow mà nàng hậu 9x tham gia mới đây. Tại chương trình, Kỳ Duyên chia sẻ trong lúc nóng giận từng đập tay vào tường để tránh làm người yêu cũ bị thương. Hoa hậu không nhắc đích danh người yêu cũ là ai, tuy nhiên, một số tài khoản mạng lại nhắc tên Minh Triệu.

Sau đó, Minh Triệu viết trong kênh thông báo cá nhân: “Thôi cho xin, không có ai động tay vô tường vì tôi hết mấy bạn ơi. Tự bình luận, rồi tự đồn đoán, thất đức nha. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn, trẻ trâu. Rảnh lắm sao trời. Tôi thấy nó ảnh hưởng đạo đức của tôi khi có sự hiểu lầm. Nó cũng kỳ quá so với tuổi tôi. Tiến thoái lưỡng nan nên tôi chia sẻ ở đây với những người thân thiết”.

Sau khi Minh Triệu có động thái này, Kỳ Duyên cũng có ngay phản ứng căng. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết đã cố né từ nhạy cảm trong chương trình nhưng vẫn bị ồn ào từ "ai đó". Cô chia sẻ: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối.

Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Lùm xùm giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng

Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu bắt đầu trở nên thân thiết sau chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019. Kể từ đó, cả hai thường xuyên đồng hành với nhau trên những sàn diễn thời trang và sự kiện giải trí.

Sau khoảng 5 năm gắn bó, tới tháng 2/2024, thông tin cả hai rạn nứt, không còn nhận công việc chung lan truyền trên mạng xã hội. Kể từ đó đến nay, cả hai không còn đồng hành trong các hoạt động, sự kiện giải trí.