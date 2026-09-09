Quá khứ của Á hậu Huyền My

Sau hơn 1 thập kỷ vào showbiz, cuộc sống Huyền My có nhiều thay đổi.

Huyền My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm đăng quang cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc nổi bật và vóc dáng cân đối. Sau đó, người đẹp sinh năm 1995 tiếp tục đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2017, cuộc thi được tổ chức ngay tại Việt Nam. Trong suốt hành trình này, Huyền My gây chú ý với diện mạo nổi bật và cuối cùng ghi tên vào Top 10 chung cuộc.

Huyền My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, nhan sắc khi đó được đánh giá nổi bật hơn cả Hoa hậu

Huyền My có khuôn mặt tròn, vóc dáng cân đối khi mới vào showbiz

Nhan sắc của Huyền My từ thời điểm mới đăng quang đến hiện tại vẫn luôn nhận được sự quan tâm. Năm 2017, trang tin Sohu (Trung Quốc) từng đăng tải bài viết dành nhiều lời có cánh cho người đẹp Việt Nam, gọi cô bằng danh xưng “quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam”. Sohu còn dùng câu: "Mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian", kèm loạt hình ảnh của Huyền My sau hành trình tại Miss Grand International 2017.

Không chỉ truyền thông Trung Quốc, cộng đồng mạng nước này cũng dành nhiều lời khen cho Á hậu Việt Nam. Nhiều netizen gọi Huyền My là “mỹ nhân số 1 Việt Nam”, trong khi những hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ở thời điểm đó, Huyền My được xem là một trong những gương mặt nổi bật khi nhắc đến nhan sắc Việt, thậm chí cô còn được quan tâm hơn cả Hoa hậu Kỳ Duyên.

Độ nhận diện về ngoại hình của Huyền My còn được nhắc đến vào năm 2020, khi cô trở thành đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 đề cử “Gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Cùng danh sách năm đó còn có nhiều ngôi sao nổi tiếng trong khu vực, trong đó có Jisoo (BLACKPINK).

Khi đi thi Miss Grand, nhan sắc của Huyền My được fan và truyền thông quốc tế đánh giá cao

Cô từng vướng nghi vấn sửa mũi trước khi chinh chiến Miss Grand

Về đời tư, Huyền My từng nhiều lần chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn về chuyện hôn nhân. Người đẹp cho biết không muốn kết hôn quá muộn, đồng thời từng bày tỏ nếu đến tuổi 30 vẫn chưa gặp được người phù hợp thì cô cũng không quá đặt nặng chuyện lập gia đình.

Trong quá khứ, Huyền My từng gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện thân thiết bên cầu thủ Nguyễn Trọng Đại. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa cả hai từng khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, trước sự tò mò của công chúng, Huyền My khẳng định giữa cô và Trọng Đại hoàn toàn không có chuyện yêu đương.

Nàng hậu từng cho biết cả hai đã chơi thân từ lâu, hiểu tính cách của nhau nên khá thoải mái đùa giỡn mà không quá để tâm đến sự quan sát của những người xung quanh. Trong mắt Huyền My, Trọng Đại đơn giản là “một cậu em đáng yêu, dễ thương”. Tuy nhiên, những năm gần đây, Huyền My và Trọng Đại không còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội hay đăng ảnh chung như trước.

Huyền My và Trọng Đại từng dự sinh nhật của nhau, trong quá khứ cả hai có mối quan hệ thân thiết

Hiện tại, Huyền My có cuộc sống khá kín tiếng trong căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại một khu đô thị cao cấp ở ngoại thành Hà Nội. Không gian sống của người đẹp được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy gam trắng làm chủ đạo, kết hợp nội thất cao cấp, thiết bị hiện đại cùng nhiều món đồ trang trí hàng hiệu. Tổng thể căn nhà mang vẻ sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng.

Cuối năm 2025, Huyền My bất ngờ thông báo dừng công việc MC sau 4 năm gắn bó. Người đẹp cho biết đây là một quyết định không hề dễ dàng bởi với cô, nơi làm việc giống như "ngôi nhà thứ hai".

Huyền My đã nghỉ việc ở đài truyền hình

Cô có cuộc sống giàu có, sang chảnh như phú bà

Huyền My ít hoạt động showbiz, dành thời gian du lịch khắp nơi

Nói về cuộc sống hiện tại, Huyền My từng chia sẻ với chúng tôi: “Hoa hậu, Á hậu cũng là những con người bình thường, có những sở thích riêng và tôi lại đặc biệt thích ăn những món ăn ngon. Sau khoảng thời gian chiều chuộng bản thân mình, tôi lập tức chấn chỉnh nhằm đem đến những hình ảnh tốt nhất đến với khán giả. Tôi may mắn vì đang được sống với đam mê. Ở độ tuổi này, tôi cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn và tôi cũng không tham gia nhiều sự kiện như trước nữa”.

Ảnh: FBNV