Nhờ văn hóa ăn uống trên xe tại Mỹ và sự ra đời của xe minivan, hộc để cốc từ một trang bị được coi là thừa thãi đã trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu xe hơi.

Trên ô tô hiện đại, hộc để cốc xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ bệ tỳ tay trung tâm, hốc cửa cho tới hàng ghế thứ ba. Tuy nhiên, trang bị tưởng chừng hiển nhiên này từng không tồn tại trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi.

Trước khi trở thành trang bị tiêu chuẩn trên xe ô tô, hộc để cốc từng bị coi là thừa thãi. (Ảnh minh họa: Skoda)

Từng bị coi là thừa thãi và chỉ là phụ kiện lắp ngoài

Những mẫu ô tô đời đầu vốn không được thiết kế để phục vụ nhu cầu ăn uống khi di chuyển. Đường sá gồ ghề, khoang cabin tối giản cùng thói quen dừng chân tại quán ăn ven đường trên các hành trình dài khiến các nhà sản xuất không có lý do hy sinh không gian nội thất cho việc giữ cốc nước.

Thay đổi chỉ bắt đầu vào thập niên 1950 tại Mỹ, khi mô hình nhà hàng phục vụ tại xe (drive-in, drive-through) bùng nổ. Nhu cầu đặt đồ uống ngay trên xe buộc một số hãng thử nghiệm tạo các hốc tròn nông ngay trên mặt trong của nắp hộc đựng găng tay, điển hình như Ford Falcon Futura đời 1962. Dẫu vậy, thiết kế này chỉ dùng được khi xe đỗ yên một chỗ vì đồ uống sẽ lập tức đổ tràn nếu xe lăn bánh. Suốt nhiều thập kỷ sau đó, tài xế phải tự trang bị các loại giá đỡ gắn vào khe cửa kính hoặc kẹp đồ uống giữa hai chân khi lái xe.

Thời kỳ đầu, người lái ô tô thường phải dùng phụ kiện gắn cửa kính hoặc kẹp đồ uống thủ công do xe không có hộc để cốc nguyên bản. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Mỹ)

Hộc để cốc chỉ trở thành tiêu chuẩn thiết kế trong khoang nội thất xe vào năm 1984, khi tập đoàn Chrysler trình làng bộ đôi minivan Dodge Caravan và Plymouth Voyager. Nhắm tới đối tượng khách hàng gia đình thường xuyên di chuyển đường dài cùng trẻ nhỏ, Chrysler đã tích hợp sẵn các hốc để cốc cố định trên bảng táp-lô như một tiện ích thiết yếu thay vì để người dùng tự mua phụ kiện ngoài.

Đến thập niên 1990, cùng với thói quen mang cà phê đi làm buổi sáng và sự phổ biến của dịch vụ mua đồ ăn nhanh không cần xuống xe (drive-through) tại Mỹ, hộc để cốc nhanh chóng phủ sóng toàn ngành. Hãng General Motors tiên phong phát triển cơ chế ngàm kẹp lò xo giúp giữ chặt nhiều kích cỡ ly khác nhau.

Cuộc đua tiện nghi gia đình lên tới đỉnh điểm vào năm 1997 khi mẫu minivan Chevrolet Venture trang bị tới 17 hộc để cốc trên xe. Ngay cả các thương hiệu xe sang vốn e ngại hộc để cốc làm mất thẩm mỹ khoang lái cũng phải chấp nhận xu hướng này bằng cách thiết kế nắp trượt che giấu tinh tế.

Dòng xe minivan của Chrysler ra mắt năm 1984 đã mở đường cho việc tích hợp hộc để cốc cố định vào nội thất ô tô. (Ảnh: CarBuzz)

Ngày nay, hộc để cốc đã tiến hóa thành một hạng mục cạnh tranh thực thụ về trải nghiệm người dùng. Để đáp ứng kích thước ngày càng lớn của các loại bình giữ nhiệt cá nhân, các hãng xe liên tục bổ sung ngàm giữ điều chỉnh linh hoạt, vách ngăn tháo rời và thậm chí tích hợp tính năng làm nóng hoặc làm mát đồ uống bằng điện.

Nhiều mẫu SUV gia đình hiện đại đẩy sự thực dụng lên mức tối đa, tiêu biểu như Subaru Ascent với tổng cộng 19 vị trí để cốc và chai nước phân bổ khắp ba hàng ghế.

Hành trình từ một chi tiết bị ngó lơ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của hộc để cốc cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy thiết kế ô tô khi chiếc xe dần trở thành không gian sinh hoạt tiện nghi gắn với nhịp sống hàng ngày.