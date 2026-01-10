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Quá đã phim Việt Nam viral quốc tế, 1 tân binh diễn quá hay khiến netizen đổ xô xin tên

Mộng Điềm
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Chỉ với một phân cảnh, bộ phim của Việt Nam đang gây sốt quốc tế.

Trại Buôn Người đang là hiện tượng phòng vé hot nhất hiện tại ở Viêt Nam. Sau 6 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về hơn 150 tỷ đồng, liên tục đứng đầu phòng vé và bỏ xa toàn bộ đối thủ đang cùng thời điểm ra mắt. Trước tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, hướng tới cột mốc doanh thu 250 tỷ trong thời gian tới. Ngoài ra, bộ phim gắn nhãn 18+ còn sở hữu dàn cast khủng gồm hơn 700 trong người, bao gồm những cái tên nổi bật như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Minh Kiên...

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 1.

Ảnh: NSX

Không dừng lại ở thị trường trong nước, một phân đoạn có sự xuất hiện của NSND Như Quỳnh và Đinh Viết Tường bất ngờ trở nên viral vượt ngoài lãnh thổ, đưa Trại Buôn Người đến với cộng đồng mạng quốc tế. Đoạn clip ghi lại cảnh nữ nghệ sĩ đau đớn nhìn con trai Nhân (Đinh Viết Tường) xuất hiện với gương mặt bầm dập, tím tái sau khi bị đánh đập, rồi lặng lẽ gắp thức ăn vào khay cơm và thúc giục con ăn uống, nhanh chóng gây chú ý trên X. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã thu hút hơn 1.6 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả nước ngoài.

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 2.

Ảnh: Chụp màn hình

Không có những lời thoại quá dài, khả năng diễn xuất của NSND Như Quỳnh cùng hình ảnh Đinh Viết Tường thân tàn ma dại đã tạo nên một khoảnh khắc nặng nề, khiến tình mẫu tử trong hoàn cảnh địa ngục càng trở nên ám ảnh. Đặc biệt, phần bình luận biến thành một cuộc truy tìm thông tin bộ phim. Hàng loạt tài khoản liên tục hỏi đây là cảnh trong tác phẩm nào, phim có tên gì và câu chuyện phía sau nhân vật ra sao. Một số người sau khi được giải đáp rằng đây là Trại Buôn Người còn bất ngờ khi biết tác phẩm đến từ Việt Nam và hiện đang chiếu tại các rạp trong nước.

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 3.

Nhiều netizen bày tỏ bị sốc bởi khoảnh khắc người mẹ cố gắng chăm sóc con trai dù bản thân cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm. Không ít người còn thắc mắc về những cử động bất thường của Nhân ở đầu đoạn clip và đặt câu hỏi tại sao nhân vật lại liên tục co giật, bồn chồn, liệu do diễn xuất hay anh chàng thật sự gặp những triệu chứng như thế ở ngoài đời thực.

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 4.

Điều đặc biệt ở Nhân là nhân vật này có sự giao thoa khá lớn với chính Đinh Viết Tường ngoài đời. Nam diễn viên mắc hội chứng TICS từ năm lớp 7, khiến cơ thể xuất hiện những cử động hoặc âm thanh không chủ ý và từng khiến anh tự ti, thu mình vì những lời trêu chọc. Khi tìm hiểu câu chuyện của Viết Tường, biên kịch kiêm nhà sản xuất Mèo Bích Trang đã quyết định thay đổi hoàn toàn hướng xây dựng Nhân. Từ một chàng trai nghiện ma túy, thậm chí được viết là người bán chính mẹ mình vào trại trong kịch bản ban đầu, Nhân được viết lại thành một nạn nhân khuyết tật, yếu thế và phải chịu nhiều tổn thương. Những đặc điểm riêng của Viết Tường cũng được đưa vào nhân vật một cách tự nhiên, khiến vai diễn không chỉ phù hợp với nam diễn viên mà còn tạo nên sự chân thực đặc biệt trên màn ảnh.

Trong khi đó, NSND Như Quỳnh (sinh năm 1954) là một trong những tượng đài của điện ảnh Việt Nam, sở hữu sự nghiệp kéo dài hơn 5 thập kỷ. Từng được mệnh danh là “ngọc không tì vết” của màn ảnh Việt nhờ nhan sắc thanh tú, đậm chất Hà Nội cùng lối diễn xuất tinh tế, bà ghi dấu qua nhiều tác phẩm kinh điển như Đến Hẹn Lại Lên, Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, IndochineXích Lô. Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007, Như Quỳnh vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật và liên tục thử sức với nhiều dạng vai.

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 5.

Ảnh: Google

Một số bình luận của netizen:

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 6.

Ảnh: Chụp màn hình

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 7.

Ảnh: Chụp màn hình

Trại Buôn Người là phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - sinh tồn, lấy cảm hứng từ những vụ việc có thật liên quan đến các đường dây lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một chàng trai miền Tây có cuộc sống bình dị nhưng bất ngờ rơi vào biến cố khi em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) bị dụ dỗ bởi lời mời "việc nhẹ, lương cao" rồi trở thành nạn nhân của một đường dây tội phạm. Để tìm và cứu em, Ny chấp nhận bước vào chính hang ổ của những kẻ buôn người, nhưng rồi bản thân cũng bị bắt giữ và biến thành một trong những nạn nhân của khu trại.

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 8.

Ảnh: NSX

Từ đây, Ny cùng hàng trăm người bị giam giữ phải sống trong một môi trường khắc nghiệt, nơi họ bị tước bỏ danh tính, thay tên bằng những con số trên áo và bị ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến theo chỉ tiêu. Mỗi người bước vào trại với một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều phải đối mặt với bạo lực, sự kiểm soát và nguy cơ bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Trong quá trình tìm đường sống, Ny dần nhận ra muốn thoát khỏi nơi này không chỉ cần sức mạnh mà còn phải dựa vào sự đoàn kết giữa những nạn nhân.

Trại Buôn Người: Phim Việt Nam gây sốt quốc tế với diễn xuất ấn tượng - Ảnh 9.

Ảnh: NSX

Được phân loại 18+, Trại Buôn Người dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Đây là cách bộ phim trực diện khắc họa thế giới giam giữ và bóc lột con người, đặc biệt là các cảnh đánh đập, hành hạ và những màn hành động có mức độ bạo lực cao. Phim không đơn thuần xây dựng các pha giao đấu để tạo cảm giác mãn nhãn mà sử dụng chúng để nhấn mạnh sự đau đớn, tuyệt vọng của những nạn nhân đang tìm cách sống sót và trốn thoát khỏi "địa ngục" này.

Tình thế hiện tại của Tuấn Hưng ở Mỹ
Tags

trại buôn người

Steven Nguyễn

Như Quỳnh

Phim Việt

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