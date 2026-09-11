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Qua cầu tràn, người phụ nữ bị nước lũ cuốn cả người và xe xuống suối

Huỳnh Thủy
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Khi qua cầu tràn, một phụ nữ ở Đắk Lắk bất ngờ bị nước cuốn cả người và xe máy xuống suối. Lực lượng công an cùng bảo vệ an ninh, trật tự đang ứng trực đã kịp thời lao xuống cứu người.

Ngày 10/9, bà Đỗ Thị Thanh Thanh (SN 1971, trú thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương và Công an xã Phú Xuân sau khi được cứu khỏi dòng nước dữ.

Nước lũ cuốn trôi bà Đỗ Thị Thanh ở Đắk Lắk , Công an kịp thời cứu người và tài sản - Ảnh 1.

Bà Thanh gửi Thư cảm ơn sau khi được cứu khỏi dòng nước dữ. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo bà Thanh, chiều tối 9/9, bà đi xe máy qua khu vực cầu tràn, thuộc xã Phú Xuân để sang xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk lấy trái cây về bán. Khi qua cầu tràn, bà Thanh không lường được dòng nước đang chảy xiết nên bị nước cuốn cả người và xe máy xuống suối. Trong cốp xe lúc này có hơn 20 triệu đồng cùng một số tài sản.

Rất may, thời điểm này lực lượng Công an xã Phú Xuân cùng các thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang ứng trực tại khu vực để cảnh báo, hỗ trợ người dân. Phát hiện người gặp nạn, các lực lượng lập tức tiếp cận, lao xuống dòng nước xiết cứu bà Thanh. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục hỗ trợ đưa xe máy và tài sản của bà lên bờ.

Bà Thanh cho biết, bà rất xúc động và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã không quản nguy hiểm, kịp thời cứu mình và tài sản.

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Tags

Đỗ Thị Thanh

Đắk Lắk.

cầu tràn

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