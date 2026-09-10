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Cựu Hiệu trưởng vụ thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Mong phiên tòa công khai dưới sự giám sát của người dân

Hoàng An
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Trả lời Phóng viên ngoài phòng xét xử, bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) mong Hội đồng xét xử phúc thẩm cho phiên tòa được công khai, dưới sự giám sát của người dân.

Luật sư nói khó tác nghiệp một cách hiệu quả

Sáng 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Bà Đình) về cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, an ninh tại phiên tòa được thắt chặt, người tham gia tố tụng không được sử dụng laptop, điện thoại thông minh. Tại phòng báo chí, khoảng 20 phóng viên của các cơ quan báo chí cũng bị hạn chế sử dụng phương tiện tác nghiệp, chỉ được sử dụng bút để ghi chép. Tuy nhiên màn hình trực tuyến có hình ảnh nhưng không có âm thanh khiến việc tường thuật diễn biến phiên tòa gặp khó.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, trả lời Phóng viên ngoài phòng xử, luật sư Phùng Thị Huyền (bào chữa cho cô Nguyễn Thị Bình) cho biết, tất cả điện thoại, máy tính của luật sư đều bị yêu cầu để ngoài.

"Luật sư không có gì ghi âm diễn biến phiên tòa làm bằng chứng... việc này cũng ảnh hưởng khi chúng tôi cần tra cứu văn bản quy phạm pháp luật để phản biện một cách nhanh chóng để phản biện. Tòa có một số máy tính nhưng không kết nối mạng, khó để luật sư tác nghiệp hiệu quả”, luật sư Huyền nói.

Nữ luật sư cho biết, đã nêu ý kiến với Hội đồng xét xử nhưng không được đáp ứng.

Cùng tham gia bào chữa cho cô Nguyễn Thị Bình, một luật sư khác cho hay, phiên tòa đang tập trung hỏi bị cáo liên quan đến thu, chi tiền dạy thêm học thêm và các văn bản quy phạm pháp luật.

Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình mong phiên tòa công khai dưới giám sát nhân dân - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Bình ngoài phòng xét xử phúc thẩm.

Trong khi, bà Nguyễn Thị Bình cho biết ngoài các nội dung liên quan thu tiền dạy thêm, học thêm, Hội đồng xét xử cũng hỏi đại diện Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp và một số đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bà bày tỏ cảm ơn đại diện Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) đã trả lời rất rõ về nội dung Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội là trái với quy định của pháp luật. Việc trái pháp luật này diễn ra ngay từ khi văn bản ra đời.

Bên cạnh thông tin từ đại diện Bộ Tư pháp, bà Bình bày tỏ mong muốn có thêm đại diện UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hà Nội có mặt tại phiên tòa để làm rõ hơn nội dung liên quan đến các văn bản đã ban hành.

Giữ nguyên quan điểm kháng cáo kêu oan

Không kìm nén được cảm xúc, bà Bình bật khóc, nói đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, vì học sinh nên rất đau buồn khi danh dự bị ảnh hưởng.

Bà Bình khẳng định giữ nguyên quan điểm kháng cáo kêu oan. Biết phiên tòa bị hạn chế ngay cả với phóng viên và người theo dõi, bà Bình mong Hội đồng xét xử cho phiên được công khai dưới giám sát của người dân.

Hồi tháng 3/2026, tại phiên sơ thẩm, sai phạm của bà Nguyễn Thị Bình được xác định xoay quanh việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức trần quy định tại Quyết định 22/2013 của UBND Hà Nội. Đây là một trong những căn cứ quan trọng được dùng để buộc tội.

Theo quy định này, lớp 20 - 40 học sinh chỉ được thu tối đa 7.000 - 9.000 đồng mỗi tiết. Tuy nhiên, bị cáo yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng. Trong số tiền thu được, 70% trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 30% dùng cho quản lý và cơ sở vật chất.

Trước cáo buộc này, bà Bình cho rằng việc thu tiền được thực hiện sau khi có thỏa thuận với phụ huynh, phù hợp Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT. Cụ thể, tại Điều 7 của Thông tư nêu: "Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường".

Luật sư của bà Bình khẳng định, về luật, nếu 2 văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn (Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Trong trường hợp này, là Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do vậy, việc hiệu trưởng Bình thỏa thuận học phí với phụ huynh là đúng Thông tư 17 - văn bản pháp lý có hiệu lực cao hơn Quyết định 22 của UBND Hà Nội.

Luật sư cho rằng cáo trạng sử dụng văn bản cấp dưới (Quyết định 22) để buộc tội thân chủ là trái nguyên tắc áp dụng pháp luật.

Chiều nay, tòa tiếp tục xét hỏi !

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