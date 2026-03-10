Qatar và UAE cam kết thực hiện hợp đồng, hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc điện đàm. Ảnh: VGP

Tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân khu vực trước ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong UAE cùng các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột, đạt được giải pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UAE và các nước trong khu vực thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho xung đột tại khu vực.

Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian điện đàm; đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp trách nhiệm giải quyết các vấn đề tại Trung Đông.

Tổng thống UAE nhấn mạnh mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày một vững mạnh hơn, đề nghị lãnh đạo hai nước tích cực tiếp xúc, mở rộng phạm vi kết nối và tương tác ở các cấp khác nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và mong Chính phủ UAE hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại UAE được sơ tán, trung chuyển qua UAE khi cần thiết. Tổng thống Sheikh Mohamed Bin Zayed cho biết sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm an toàn, sẵn sàng thu xếp cho công dân Việt Nam trở về nhà bất cứ khi nào.

Bày tỏ quan ngại về tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng. Dựa trên tinh thần đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, Tổng thống UAE cho biết sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ định đầu mối để phối hợp, triển khai ngay các cam kết, thống nhất của lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao UAE thăm Việt Nam ngay khi tình hình ổn định.

Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực phù hợp với quan tâm và thế mạnh hai bên như đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam – GCC, sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Hợp tác chặt chẽ với Việt Nam

Cũng trong tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.

Bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ trước những khó khăn, thách thức mà người dân khu vực đang phải đối mặt.

Thủ tướng đánh giá cao các nỗ lực trung gian hoà giải của Qatar nhằm giải quyết hoà bình các mâu thuẫn, xung đột tại khu vực Trung Đông và mong muốn Qatar cùng các bên liên quan kiềm chế, tránh làm tình hình căng thẳng leo thang.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Thủ tướng kêu gọi tìm kiếm giải pháp hoà bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN, nhằm tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình xung đột diễn biến phức tạp, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Qatar tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Qatar và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam quá cảnh qua Qatar. Thủ tướng Qatar, khẳng định sẽ bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam “như với người dân Qatar”.

Về hợp tác năng lượng giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Qatar khẳng định Qatar đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng với các đối tác, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần bảo đảm ổn định năng lượng tại Việt Nam.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani cũng nhấn mạnh Qatar hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng, đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam – GCC, chuyển đổi số, phát triển ngành Halal…