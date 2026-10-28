Qatar báo tin không vui đến khách hàng

Diễn biến này buộc các nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn hàng thay thế với chi phí cao hơn.

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QatarEnergy đã gia hạn thông báo bất khả kháng đối với một số hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến cuối tháng 12/2026, khiến Edison của Italy cùng các khách hàng tại Pakistan và Bangladesh tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Diễn biến này buộc các nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn hàng thay thế với chi phí cao hơn, trong bối cảnh giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh.

Theo Reuters, trong thông báo đăng tải trên nền tảng của GME, đơn vị quản lý thị trường năng lượng Italy, công ty tiện ích Edison cho biết QatarEnergy đã kéo dài thời hạn bất khả kháng đối với các lô hàng LNG đến cuối tháng 12, thay vì đầu tháng 12 như dự kiến trước đó.

Edison cho biết thêm 3 lô hàng LNG dự kiến giao cho công ty này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc gián đoạn. Đây là một trong những khách hàng lớn của QatarEnergy tại châu Âu.

Tình trạng bất khả kháng là cơ chế cho phép một bên trong hợp đồng được miễn trách nhiệm đối với việc thực hiện một số nghĩa vụ khi xảy ra những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát theo các điều kiện đã thỏa thuận.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề, làm việc tại Petrobangla, công ty dầu khí nhà nước Bangladesh, cho biết các khách hàng tại Pakistan và Bangladesh cũng được thông báo về việc gia hạn tình trạng bất khả kháng đến cuối năm nay.

Tại Ấn Độ, QatarEnergy đã gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với nguồn cung LNG trong tháng 11 cho Petronet LNG, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề.

QatarEnergy chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận của Reuters.

Đối với Bangladesh, việc nguồn cung từ Qatar tiếp tục bị gián đoạn đang làm gia tăng áp lực lên chi phí nhập khẩu năng lượng.

Ông Abdul Mannan, Chủ tịch Petrobangla, cho biết công ty đang tìm cách bảo đảm thêm các lô LNG giao ngay để bù đắp lượng hàng thiếu hụt. Tuy nhiên, phương án này khiến chi phí tăng đáng kể, đẩy giá nhập khẩu lên cao và gây sức ép lên tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Khí đốt tự nhiên hóa lỏng được mua theo hợp đồng dài hạn thường giúp các nhà nhập khẩu chủ động hơn về nguồn cung. Khi các lô hàng theo hợp đồng bị gián đoạn, việc chuyển sang mua trên thị trường giao ngay có thể khiến chi phí tăng lên, đặc biệt khi nhiều bên cùng tìm kiếm nguồn hàng thay thế.

Tại châu Âu, Edison đã không nhận được các lô LNG từ QatarEnergy kể từ tháng 4/2026 do những gián đoạn liên quan đến cuộc chiến tranh Iran, bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Edison có hợp đồng dài hạn với QatarEnergy để nhập khẩu 6,4 tỷ m³ khí đốt tự nhiên mỗi năm, tương đương khoảng 10% lượng tiêu thụ khí đốt hằng năm của Italy. Hợp đồng có hiệu lực từ năm 2009 và kéo dài tổng cộng 25 năm.

Việc tiếp tục gián đoạn nguồn cung vì thế đặt ra thách thức đối với kế hoạch bảo đảm nhiên liệu của Edison, trong bối cảnh doanh nghiệp phải cân đối giữa nguồn hàng thay thế và chi phí nhập khẩu.