Porsche cổ nước ngoài phượt Măng Đen gặp sự cố, vật quen thuộc trong bếp Việt bất ngờ thành cứu tinh

Mới đây, đoàn xe cổ Rally Road to Hanoi gồm 26 chiếc từ nước ngoài đã đặt lốp tới Việt Nam và bắt đầu hành trình đi qua một số nước Đông Nam Á. Trong ngày thứ 5 tại Việt Nam, trên hành trình từ Đà Nẵng tới Măng Đen (một thị trấn cao nguyên thuộc tỉnh Kon Tum), một sự việc đã xảy ra trong đoàn khiến nhiều người chú ý.

Porsche 911 S đời 1974 là chiếc xe trẻ nhất đoàn xe cổ tới Việt Nam. Ảnh: Hoang Khanh Nguyen

Theo ghi nhận của ban tổ chức hành trình này - Rally The Globe, thời tiết trong hôm đó khoảng 30 độ C. Với hành trình từ Đà Nẵng tới Măng Đen dài hơn 250km, một số mẫu xe có thể xảy ra tình trạng quá nhiệt.

Trên thực tế, một chiếc Porsche 911 trong đoàn đã phải đối mặt với tình trạng đó trong nhiều ngày tại Việt Nam. Trước tình huống này, hai tay lái của chiếc xe đã có cách giải quyết rất thú vị.

Cụ thể, tay lái Bob Harrod và Dana Hradecká đã sử dụng... một nửa chiếc chậu sâu lòng làm vật đón gió đưa vào làm mát xe. Để cố định "thiết bị" này, hai tay lái đã sử dụng dây thít (còn gọi là dây rút) để gắn vào cánh tản nhiệt.

Tay lái Bob Harrod cố định chiếc chậu vào phía sau xe để tăng khả năng làm mát. Ảnh: Rally The Globe

Chiếc xe áp dụng biện pháp rất sáng tạo này là Porsche 911 S đời 1974. Porsche 911 S đời 1974 sử dụng động cơ 6 xilanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên, làm mát bằng không khí hoặc bằng dầu. Phiên bản 911 S đời 1974 sử dụng động cơ 2.7L với 175 mã lực / 226Nm, trang bị hộp số sàn 4 cấp, hoặc hộp số sàn 5 cấp, hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Trên thực tế, Porsche nổi tiếng là hãng xe ưa chuộng làm mát bằng không khí khi những chiếc Porsche đầu tiên đã luôn được thiết kế như vậy. Mãi tới dòng 911 năm 1997, Porsche mới chuyển sang làm mát bằng nước.

Ảnh: Car Passion

Dù chiếc Porsche 911 S đời 1974 này là chiếc xe trẻ tuổi nhất đoàn nhưng dường như là chiếc duy nhất cần sửa đổi trên đường vì quá nhiệt. Thực tế, các mẫu xe tham gia đoàn chạy xuyên quốc gia có thể không phải xe nguyên bản.



Những xe tham gia đoàn đều được sản xuất với công nghệ từ lâu với nhiều hạn chế. Để giúp những chiếc xe cổ này chạy được trên đường với điều kiện ngày nay, không ít nhà độ đã có các giải pháp khắc phục. Chiếc Porsche 911 S đời 1974 phải gắn thêm "thiết bị làm mát" có thể chưa được độ lại, hoặc chi tiết độ lại gặp trục trặc.

Chiếc Porsche 911 S đời 1974 với thiết bị làm mát tự chế. Ảnh: Hoang Khanh Nguyen

Đoàn xe cổ do Rally The Globe tổ chức đã bắt đầu hành trình Rally Road to Hanoi từ ngày 28/1 tại TP.HCM. Trong ngày 2/2, đoàn đã đi từ Măng Đen, vượt biên giới Việt Nam để tới thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Hành trình này dự kiến kéo dài trong 27 ngày, đi qua 4 nước gồm Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan, dự kiến kết thúc tại Hà Nội vào ngày 23/2. Toàn bộ hành trình ước tính dài khoảng 6.800km.

Chiếc Bentley 4½ sản xuất năm 1927 trong đoàn Rally Road to Hanoi.

Để tham gia, xe sử dụng phải được sản xuất trước ngày 31/12/1976. Chiếc xe cao tuổi nhất trong đoàn lần này là chiếc Bentley 4½ - sản xuất năm 1927.

Bên cạnh những chiếc xe cổ, đoàn cũng có 9 xe hậu cần đi theo, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật để những chiếc xe cổ có thể hoàn thành hành trình.