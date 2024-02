VinFast VF e34, VF 5 với diện mạo lạ xuất hiện ở cảng: Dễ là xe xuất khẩu, thuộc gói đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng

Hình ảnh 2 chiếc VinFast VF e34 và VF 5 ở một cảng được chia sẻ trên mạng xã hội. Điểm đáng chú ý là 2 chiếc xe này có một số đặc điểm ngoại hình khác xe đang bán tại Việt Nam, ví dụ như VF 5 dùng bộ mâm sắt màu đen, còn VF e34 có mâm và cản sau sơn đen.

Hình ảnh 2 chiếc VinFast được cho là tại cảng Indonesia. Ảnh: Marlo Axraf

Theo thông tin từ người đăng tải hình ảnh, đây là 2 chiếc VinFast được chụp lại được ở cảng của Indonesia. Có khả năng, đây là những chiếc xe VinFast mẫu được mang sang Indonesia để chuẩn bị cho việc bán thương mại trong thời gian tới.

Những chiếc xe này có thể phục vụ mục đích ra mắt xe. Ảnh: Marlo Axraf

Trước đó, VinFast từng công bố gói đầu tư 1,2 tỷ USD (hơn 29.000 tỷ đồng) vào thị trường Indonesia trong dài hạn. Cùng với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD (hơn 4.800 tỷ đồng) để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Indonesia, sản lượng dự kiến 30.000-50.000 xe/năm.

Do đó, những chiếc VinFast được cho là nằm tại cảng ở Indonesia nhiều khả năng là lô xuất khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu. Hiện chưa rõ đây là xe được bán thương mại hay xe thử nghiệm, thăm dò thị trường. Có thông tin từ báo chí Indonesia cho rằng VF 5 sẽ xuất hiện trong một triển lãm ô tô quốc tế Indonesia trong tháng này.

VF 5 và VF e34 là 2 trong số 4 mẫu xe điện VinFast sẽ vào Indonesia trong thời gian đầu. Hai mẫu xe còn lại là VF 6 và VF 7 đều là những sản phẩm mới vừa được mở bán tại Việt Nam năm ngoái.

VF 5 và VF e34 là còn bộ đôi xe đang tiếp cận nhiều quốc gia trong Đông Nam Á. Từ tháng 10/2023, lô xe VF 5 đầu tiên được xuất khẩu sang Lào để làm taxi Xanh SM.

Lô xe VinFast VF 5 được đưa sang Lào làm taxi điện

VF 5 là một mẫu xe hạng A có thiết kế lai giữa hatchback và SUV đô thị. Xe dùng mô-tơ điện đặt bánh trước, công suất cực đại 134 mã lực và 135 Nm mô-men xoắn. Pin có thể cho phép chạy hơn 300 km sau một lần sạc. Xe có nhiều trang bị an toàn như 6 túi khí, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến sau, cảm biến áp suất lốp...

VF e34 nằm ở phân khúc C theo như VinFast công bố. Đây là mẫu ô tô điện đầu tiên được VinFast đưa ra thị trường. Điểm nổi bật của VF e34 là nhiều công nghệ an toàn so với các xe cùng tầm giá, như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, camera 360 độ... Động cơ điện có công suất 147 mã lực. Pin cho phép chạy được khoảng gần 290 km một lần sạc.

Ngoài VF e34, VF 5, VinFast có thể còn mang VF 3 tới Indonesia. Vào cuối năm 2023, báo chí Indonesia có chia sẻ thông tin và hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mẫu xe điện nhỏ này tại quốc gia vạn đảo. Mẫu xe điện VinFast này sẽ cạnh tranh với Wuling Air EV hiện rất hot tại Indonesia.