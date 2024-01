Ngày 28/1, hành trình Road to Hanoi Marathon 2024 do Rally The Globe tổ chức đã chính thức khởi hành với sự góp mặt của 26 mẫu xe cổ, có tuổi đời từ 50 năm tới 97 năm tuổi. Theo Ban tổ chức (BTC), hành trình sẽ bắt đầu từ ngày 28/1 tại TP. HCM và kết thúc ở Hà Nội vào ngày 23/2.