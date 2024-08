Pokrovsk rực lửa: Quân Ukraine tháo chạy, lưới phòng thủ rạn nứt từng mảng – Kiev sơ tán khẩn quan chức

Nội dung chính Nga giải phóng thêm các khu định cư theo hướng Pokrovsk , quân Ukraine tháo chạy.

Kiev sơ tán quan chức khỏi Pokrovsk.

Tình hình nguy cấp, Ukraine không còn quân tiếp viện mới.

"Cỗ xe tử thần" lăn bánh tới Pokrovsk, quân Ukraine tháo chạy

Tờ Rossiyskaya Gazeta (Nga) ngày 20/8 đưa tin, theo hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine), lực lượng vũ trang Ukraine đang rút chạy theo 3 hướng.

Sau khi quân đội Nga đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi Kamyshevka và tiếp cận Ptichye từ 2 phía, các đơn vị tác chiến của Ukraine đã ồ ạt rút chạy về xa lộ E50 và các khu định cư Kalinovo, Memrik và Mikhailovka nằm trên tuyến đường này.

"Cỗ xe tử thần" đã lăn bánh tới Pokrovsk". Ảnh: YouTube/Weeb Union

"Tình hình leo thang ở sườn phía đông hướng Pokrovsk. Quân đội Nga tấn công dữ dội và đánh bật chúng tôi. Chúng tôi đã phải di chuyển tới các vị trí khác ở Ptichye và phòng thủ ở đó.

Ptichye hiện giờ đang trong 'vùng xám'. Lực lượng Ukraine chiến đấu ác liệt nhưng phía Nga tấn công mạnh mẽ bằng pháo và rocket Grad" – Kênh Telegram chiến sự "Operation Z: War Correspondents of the Russian Spring" dẫn các nguồn tin Ukraine cho hay.

Trước đó, vào ngày 19/8, theo trang tin Topwar (Nga), trong vòng 24h, quân đội Nga đã đánh bật tàn quân của Ukraine ở phía bắc và phía đông hồ chứa Karlovsky, giải phóng thêm ít nhất 2 khu định cư nữa, bao gồm làng Mezhevoye và Kamyshevka (Làng Mezhevoye nằm ở bờ đông sông Volchya, và làng Kamyshevka nằm cách đó vài km về phía tây).

Binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía lực lượng Nga tại Donetsk. Ảnh: Tyler Hicks/The New York Times

Cũng trong ngày 20/8, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ lực lượng an ninh Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, lực lượng Ukraine "đã tháo chạy khỏi các vị trí gần Pokrovsk".

"Hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine tại Novogrodovka (cách Pokrovsk khoảng 7km) đang rạn nứt từng mảng" – Lực lượng an ninh DPR nói – "Các đơn vị tác chiến của Ukraine đã tháo chạy khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô đông bắc Novogrodovka, hệ thống phòng thủ của họ ở phía đông nam thành phố đang bị phá vỡ".

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia người Đức Julian Röpke cho biết, tốc độ tiến quân của Nga theo hướng Pokrovsk đã đạt tới 5km/tuần và hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực "đang phần nào sụp đổ".

"Lực lượng Ukraine đang phải rút lui, không phải rút lui, mà là tháo chạy. Cỗ xe tử thần của Nga đang tiến về Pokrovsk và không thể ngăn lại được nữa" – Chuyên gia quân sự Nga Alexander Ivanovsky nói trên kênh truyền hình Tsargrad TV.

Ukraine khẩn cấp sơ tán quan chức khỏi Pokrovsk

Ông Igor Kimakovsky – cố vấn người đứng đầu DPR cho biết, tại Pokrovsk, Ukraine đang khẩn trương di tản quan chức và các kho lưu trữ.

"Tại Pokrovsk, quá trình di tản cơ quan nhà nước và các kho lưu trữ đang được tiến hành. Điều đó có nghĩa, lực lượng Nga thực sự đã đạt được bước tiến lớn ở đó, và giành quyền kiểm soát các khu định cư của Ukraine" – Ông Kimakovsky cho hay.

Trước đó, theo tờ Telegraph (Anh), chính quyền Pokrovsk ngày 19/8 đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em trong thành phố.

Người dân Pokrovsk sơ tán. Ảnh: Guardian

"Người dân chỉ còn 1 hoặc 2 tuần, không hơn" – Ông Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrovsk cảnh báo, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán càng sớm càng tốt.

Theo Telegraph, nếu thành phố này thất thủ, đây sẽ là trung tâm dân số lớn nhất bị Nga chiếm giữ kể từ khi thành phố Bakhmut ở phía đông rơi vào tay Nga tháng 5/2023.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 20/8 cho hay, chỉ trong vòng 24h, quân đội Nga đã phát động 63 đợt tấn công vào Pokrovsk.

Hãng thông tấn RBC-Ukraine dẫn lời ông Roman Pohorilyi – chuyên gia quân sự và là người đồng sáng lập kênh phân tích DeepState (có mối liên hệ với quân đội Ukraine) cho biết, Pokrovsk hiện là mục tiêu chính của Nga. Moscow "chắc chắn sẽ không điều chuyển quân từ Pokrovsk về Kursk", bất chấp cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine.

Ukraine không còn quân tiếp viện

Theo Topwar, do mạng lưới phòng thủ tại Donbass đang sụp đổ, lực lượng Ukraine buộc phải chuyển sang chiến thuật phòng thủ tập trung. Bộ chỉ huy Ukraine hiện không thể ổn định tình hình bằng lực lượng hiện có, và không có lực lượng tiếp viện mới do phần lớn các đơn vị tác chiến đã được Kiev điều tới Kursk.

Nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuglaya ngày 19/8 xác nhận, theo thông tin mà bà có, các đơn vị tác chiến của Ukraine đang được rút khỏi Donetsk, để các dải đất của mặt trận này trong tình trạng "không được bảo vệ".

Ukraine thừa nhận tình hình tại Pokrovsk đang rất khó khăn. Ảnh: Newsweek

Đáng lưu ý, theo bà Bezuglaya, các đơn vị bám trụ tại Donetsk không được cung cấp đủ đạn dược. Vấn đề bất cập này đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga dễ dàng vượt qua các công sự.

"Trong bối cảnh này, việc mất Pokrovsk và Toretsk chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần" – Bà Bezuglaya nhận định.

Trong bài phát biểu ngày 20/8, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thừa nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đang tự vệ theo hướng Pokrovsk nhưng "tình hình đang rất khó khăn với họ".

"Chúng ta vẫn đang phòng thủ theo hướng Pokrovsk, Toretsk. Tình hình rất khó khăn" – Ông Zelensky nói.

Theo tờ Pravda (Nga), Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược, vì đây là "cửa ngõ" tiến vào khu vực Dnepropetrovsk và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper. Nơi đây cũng là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Các tuyến đường sắt trọng yếu sẽ đi từ đây về phía nam và phía bắc Ukraine.

Bên cạnh đó, ở vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk có mỏ than cốc lớn nhất, và cũng là mỏ than cốc cuối cùng trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Nếu mất Pokrovsk, ngành luyện kim của Ukraine có thể buộc phải dừng lại.