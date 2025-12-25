PNJ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới: Lợi nhuận 2026 kỳ vọng vượt 3.000 tỷ đồng

2025 đánh dấu một năm bản lề quan trọng đối với thị trường vàng, bạc, trang sức Việt Nam, khi các thay đổi chính sách sâu rộng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và minh bạch hơn. Với vị thế dẫn đầu thị trường, PNJ đứng trước cơ hội mở rộng hoạt động và hưởng lợi từ khung chính sách mới.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã được phê duyệt, theo đó cho phép cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu vàng và xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong hoạt động sản xuất vàng miếng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia sản xuất và nhập khẩu nguyên vật liệu. Chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng trong nước.

Báo cáo phân tích mới đây của Mirae Asset đánh giá việc Chính phủ tăng cường siết chặt và kiểm tra tính pháp lý của nguồn cung vàng trên thị trường được kỳ vọng sẽ gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của các tiệm vàng nhỏ lẻ. Trong bối cảnh đó, PNJ với nền tảng pháp lý minh bạch và hệ thống tuân thủ đầy đủ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị phần.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích của VDSC cũng cho rằng PNJ hưởng lợi từ vị thế dẫn đầu, năng lực sản xuất linh hoạt và khả năng tiếp cận đa phân khúc. Dư địa tăng trưởng đến từ tái cơ cấu danh mục, mở rộng thị trường và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vàng khi chính sách nhập khẩu thuận lợi hơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với rủi ro biến động giá vàng, hạn ngạch nhập khẩu và tỷ giá.

Lợi nhuận có thể vượt 3.000 tỷ năm 2026

Với những triển vọng trên, PNJ được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ về kết quả kinh doanh trong năm tới. Mirae Asset dự phóng doanh thu năm 2026 của PNJ đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế có thể đạt khoảng 3.080 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 28% so với cùng kỳ 2025.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tăng trưởng doanh thu, phản ánh kỳ vọng biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện. Việc tinh giản và tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng tiếp tục giúp duy trì hiệu quả vận hành. PNJ không cần mở rộng quy mô quá nhanh nhưng vẫn gia tăng hiệu quả trên từng điểm bán, nhờ lợi thế thương hiệu, cơ cấu sản phẩm.

Năm 2025 chính là nền tảng để PNJ hiện thực hoá những kỳ vọng trên thành con số thực tế. Quý 3 dù là mùa thấp điểm nhưng PNJ vẫn ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, chấm dứt chuỗi ba quý suy giảm liên tiếp. Lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng đột biến 130% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của PNJ đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 9 tháng của PNJ vẫn chịu áp lực so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận cải thiện chủ yếu do nền so sánh thấp của năm trước.

Đáng chú ý, Mirae Asset đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng tăng trưởng cao của PNJ trong quý cuối năm. Bộ phận phân tích này dự phóng lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 của PNJ có thể đạt 2.419 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Điều này đồng nghĩa với dự báo PNJ lãi đến hơn 800 tỷ trong quý 4, mức cao kỷ lục.

Theo Mirae Asset, nhu cầu tiêu thụ vàng được kỳ vọng tăng mạnh trong giai đoạn Q4–Q1 nhờ mùa lễ hội cuối năm và cao điểm mùa cưới sẽ là luận điểm hỗ trợ kết quả kinh doanh của PNJ. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị cho giai đoạn này với mức tồn trữ nguyên liệu cao, đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch marketing nhằm thúc đẩy doanh số các bộ sưu tập mới.

Nhìn chung, PNJ đang có những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi tích cực, không còn là một doanh nghiệp bán lẻ mang tính chu kỳ. Lợi nhuận tăng trưởng ổn định, cơ cấu tài chính lành mạnh và khả năng kiểm soát chi phí cho thấy doanh nghiệp đang vận hành ngày càng gần hơn với mô hình tăng trưởng bền vững.