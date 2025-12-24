Tăng trưởng trong năm đầy biến động, 1 doanh nghiệp có vốn Nhà nước bứt phá mạnh, lợi nhuận hàng nghìn tỷ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước . Công ty này có tiền thân là Tổng Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam - một tập đoàn 100% vốn Nhà nước - đầu tư 100% vốn. Sau khi tiến hành cổ phần hóa, sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp này là 79,94%.

Mới đây, PV Power đã có báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025. Theo PV Power, năm 2025, thị trường điện tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, diễn biến thời tiết cực đoan và mặt bằng giá điện cạnh tranh ở mức thấp trong nhiều thời điểm. Tuy nhiên, công ty vẫn bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, giữ vững nhịp sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu.

Nguồn: PV Power

Trong năm 2025, tổng sản lượng điện của toàn Tổng công ty ước đạt xấp xỉ 18,9 tỷ kWh, hoàn thành đầy đủ kế hoạch do Petrovietnam giao và tăng khoảng 17% so với năm 2024. Hàng loạt nhà máy điện chủ lực được vận hành an toàn, ổn định, nhiều đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, qua đó đóng góp quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh điều kiện thủy văn và thị trường điện có nhiều biến động.

Về kết quả tài chính, năm 2025 PV Power ước đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 35.000 tỷ đồng , tăng khoảng 10% so với năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, mảng sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đồng thời doanh nghiệp từng bước mở rộng thị phần và gia tăng đóng góp từ các hoạt động dịch vụ, qua đó cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng không gian tăng trưởng.

Nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu vận hành trong bối cảnh giá thị trường điện duy trì ở mức thấp, lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty năm 2025 ước đạt trên 2.500 tỷ đồng , vượt xa kế hoạch đề ra và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Riêng Công ty mẹ, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 1.505 tỷ đồng, gần gấp đôi chỉ tiêu năm.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng được PV Power triển khai quyết liệt trong năm 2025, tập trung vào các dự án nguồn điện trọng điểm. Nổi bật là dự án Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.

Đến cuối năm, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 đã chính thức vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện công suất lớn, hiệu suất cao cho hệ thống điện quốc gia. Trong khi đó, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 4 đang hoàn tất các bước chạy thử nghiệm, tạo tiền đề quan trọng cho tăng trưởng sản lượng và hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất điện truyền thống, PV Power cũng đẩy mạnh nghiên cứu, xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Trong năm 2025, tổng công ty tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện, nghiên cứu các dự án điện khí LNG và năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp này đặt kế hoạch sản lượng điện đạt 21,6 tỷ kWh, tổng doanh thu 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.124 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến bứt phá trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên PV Power vận hành thương mại Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.

Mới đây, PV Power đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với số tiền 2.810 tỷ đồng dự kiến thu về, PV Power sẽ dùng 2.399,2 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM; 411 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.