"Plot twist" bất ngờ trong vụ chồng đại gia của nữ diễn viên phim giờ vàng bị bắt

Xuyên suốt quá trình xét xử, nữ diễn viên nhiều lần bày tỏ niềm tin vào ông xã và khẳng định anh vô tội.

Trong suốt thời gian qua, "ngọc nữ" Sung Yuri chịu tổn hại danh tiếng khi chồng bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ và lừa đảo. Tuy nhiên đến nay, vụ việc bất ngờ xuất hiện "plot twist" khi doanh nhân kiêm cựu vận động viên golf chuyên nghiệp Ahn Sung Hyun được tuyên trắng án. Phải đến ngày 12/11, Phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao liên quan đến các cáo buộc bao gồm tội gian lận theo Luật Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế cụ thể mới được đưa ra, nhưng kết luận phúc thẩm đã đủ khiến nhiều người bất ngờ.

Trước đó, Tòa án Hình sự quận Nam Seoul, phân ban 11 (Thẩm phán chủ tọa Jeong Do Seong), nơi chủ trì phiên tòa sơ thẩm, đã tuyên án Ahn Sung Hyun 4 năm 6 tháng tù giam vào tháng 12/2024 và ra lệnh tịch thu 2 chiếc đồng hồ xa xỉ nhận được trong quá trình môi giới. Tuy nhiên sau quá trình kháng cáo, Tòa án Hình sự cấp cao Seoul, phân ban 13 (Thẩm phán chủ tọa Baek Kang Jin) đã bác bỏ bản án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù giam và tuyên bố Ahn Sung Hyun vô tội trong phiên tòa phúc thẩm. Chồng của Sung Yuri cũng đã được tại ngoại ngay sau đó.

Ảnh: News1

Ahn Sung Hyun - chồng nữ diễn viên Sung Yuri được tòa phúc thẩm tuyên vô tội. Ảnh: X

Tòa án sơ thẩm đã nêu rõ lý do tuyên án, cho rằng: "Mặc dù việc giao dịch tài sản cần phải minh bạch và lành mạnh, nhưng hành vi môi giới hối lộ làm suy yếu tính công bằng và minh bạch của thị trường". Đồng thời Tòa cũng nói thêm: "Nó cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của nhà đầu tư và có thể gây thiệt hại to lớn cho các nhà đầu tư vô tội".

Nhưng sau đó, bên công tố đã kháng cáo bản án của tòa phúc thẩm. Ahn Sung Hyun và Lee Sang Jun - cựu CEO của Bithumb Holdings - bị cáo buộc nhận 3 tỷ won (68 tỷ đồng) tiền mặt, 2 chiếc đồng hồ xa xỉ và thẻ thành viên của 1 nhà hàng cao cấp từ doanh nhân Kang Jong Hyun (bạn trai cũ Park Min Young) vào năm 2021 để đổi lấy việc niêm yết 2 loại "Kimchi Coin" trên sàn Bithumb. Ngoài ra, Ahn Sung Hyun còn bị cáo buộc biển thủ 2 tỷ won (39 tỷ đồng) bằng cách lừa đảo Kang Jong Hyun, nói rằng "cựu CEO Lee Sang Jun đang đòi gấp 2 tỷ won tiền môi giới hối lộ". Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Ahn Sung Hyun đã nhận khoảng 44 triệu won (851 triệu đồng) hàng hóa xa xỉ từ Kang Jong Hyun, bao gồm 1 chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 30 triệu won (580 triệu đồng) và quần áo cao cấp.

Ahn Sung Hyun cáo buộc cùng tham gia lừa đảo với Kang Jong Hyun - bạn trai cũ của nữ diễn viên Park Min Young. Ảnh: X

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm phán quyết rằng các cáo buộc liên quan đến 5 tỷ won mà Kang Jong Hyun được cho là đã chuyển cho Ahn Sung Hyun – cụ thể là 3 tỷ won bị cáo buộc đã chuyển cho Lee Sang Jun – không thể được coi là hối lộ để môi giới bất hợp pháp. Tòa án tuyên bố: "Chúng tôi không chấp nhận tính xác thực lời khai của Kang Jong Hyun rằng ông ta đã giao tiền cho Ahn Sung Hyun như một khoản hối lộ để môi giới niêm yết tiền điện tử", kết luận rằng phần này của cáo trạng không có cơ sở.

Tòa án cũng lưu ý thêm: "Có vẻ như số tiền mà Ahn Sung Hyun nhận được có liên quan đến đầu tư tiền điện tử hoặc các hoạt động kinh doanh khác, như ông ta tuyên bố". Ngoài ra, tòa án xác định rằng Ahn Sung Hyun không phải chịu trách nhiệm về việc nhận hối lộ liên quan đến những chiếc đồng hồ đắt tiền mà Kang Jong Hyun đã tặng cho Lee Sang Jun và Ahn Sung Hyun. Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên bố ông ta phạm tội nhận thẻ thành viên nhà hàng sang trọng, đồng hồ và túi xách với lý do môi giới mua bán tiền xu.

Còn tòa phúc thẩm thì bác bỏ điều này: "Kang Jong Hyun đã mua hai chiếc đồng hồ đắt tiền và đưa mỗi người một chiếc. Ahn Sung Hyun được coi là người đưa hối lộ, chứ không phải người nhận tiền tham ô. Những chiếc đồng hồ là phần thưởng cho âm mưu hối lộ, và Ahn Sung Hyun không chịu trách nhiệm về việc nhận hối lộ trong trường hợp này". Tòa án cũng lưu ý thêm: "Có vẻ như Ahn Sung Hyun đã xử lý các cuộc đàm phán đầu tư thay mặt Kang Jong Hyun trong nhiều trường hợp. Trong hoàn cảnh này, thật khó để tìm ra động cơ tham ô 2 tỷ won trong khi có nguy cơ bị vạch trần những lời nói dối của mình. Lời bào chữa của Ahn Sung Hyun rằng ông ta đã đầu tư 2 tỷ won vào Big Planet thay mặt Kang Jong Hyun thuyết phục hơn".

Phải đến ngày 12/11, Phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao mới được đưa ra, nhưng kết luận phúc thẩm đã đủ khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: X

Tòa án đã tuyên bố Ahn Sung Hyun vô tội và chỉ ra lệnh tịch thu một chiếc đồng hồ đắt tiền liên quan đến tội ác của Lee Sang Jun. Ngoài ra, xét thấy số tiền hối lộ đã giảm do Ahn Sung Hyun được tuyên bố trắng án, tòa án đã tuyên phạt Kang Jong Hyun 1 năm tù giam, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm.

Ahn Sung Hyun ra mắt với tư cách là một vận động viên golf chuyên nghiệp vào năm 2005 và từng là huấn luyện viên cho đội dự bị của đội tuyển golf quốc gia Hàn Quốc từ năm 2014 đến năm 2018. Trong khi đó, Sung Yuri sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L. Sau đó, người đẹp 9X chuyển hướng sang diễn xuất và được đóng chính trong loạt phim giờ vàng ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Chuyện Tình Vượt Thời Gian, Bữa Tiệc Của Các Vị Thần, Hong Gil Dong,...

Sung Yuri kết hôn với Ahn Sung Hyun hồi năm 2017. Tới tháng 1/2022, mỹ nhân họ Sung sinh đôi 2 bé gái sau 5 năm kết hôn. Xuyên suốt quá trình xét xử, Sung Yuri nhiều lần bày tỏ niềm tin vào ông xã và khẳng định anh vô tội. Thế nhưng, khi đó công chúng không tin nữ diễn viên, đồng thời yêu cầu cô mau chóng "cuốn gói" khỏi showbiz. Nay đại gia Ahn Sung Hyun thực sự được tuyên vô tội, truyền thông nhận định mỹ nhân họ Sung sẽ sớm trở lại đóng phim.

Cặp đôi kết hôn năm 2017. Ảnh: X

Xuyên suốt quá trình xét xử, Sung Yuri nhiều lần bày tỏ niềm tin vào ông xã và khẳng định anh vô tội. Ảnh: X

Nguồn: Starnews