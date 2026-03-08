Pin xe điện thế hệ mới bền hơn trước tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu được cho là tạo ra nghịch lý đối với xe điện (EV). Việc điện khí hóa giao thông giúp giảm phát thải carbon, nhưng nhiệt độ cao lại có thể làm pin xe điện xuống cấp nhanh hơn. Trong khi đó, hiệu suất pin lại là yếu tố quyết định với những người đang cân nhắc mua xe điện.

Tuy nhiên, nỗi lo ngày càng được xóa mờ. Nghiên cứu mới của nhà khoa học tại Đại học Michgan (Mỹ) chỉ ra rằng công nghệ pin đã cải thiện đáng kể, có thể khắc phục vấn đề suy giảm hiệu suất do nhiệt độ cao.

Nhà máy sản xuất pin xe điện.(Ảnh BMW)

Nghiên cứu do nhà khoa học Haochi Wu dẫn đầu, được công bố trên tạp chí khoa học Nature Climate Change.

"Nhờ những cải tiến công nghệ, người tiêu dùng có thể yên tâm hơn về pin xe điện, ngay cả khi thế giới đang ấm lên" , ông Wu cho biết.

Nhóm nghiên cứu kết hợp mô phỏng hoạt động xe điện, biểu đồ suy giảm hiệu suất và các kịch bản biến đổi khí hậu để đánh giá tuổi thọ pin theo thời gian.

Các nhà khoa học so sánh hai thế hệ pin: Pin sản xuất giai đoạn 2010 - 2018 và pin thế hệ mới sản xuất giai đoạn 2019 - 2023. Kết quả cho thấy sự cải thiện rõ rệt về độ bền của pin.

Trong kịch bản Trái đất nóng lên 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tuổi thọ của pin xe điện thế hệ cũ có thể giảm trung bình khoảng 8% và tối đa tới 30%.

Với pin thế hệ mới, mức suy giảm tuổi thọ trung bình 3% và tối đa khoảng 10%.

Điều này cho thấy những cải tiến trong thiết kế và vật liệu đã giảm đáng kể tác động của nhiệt độ cao đối với tuổi thọ pin xe điện.

Theo nhà khoa học Wu, những lo ngại của người tiêu dùng về pin xe điện phần nào xuất phát từ các sự cố từ chục năm trước, khi một số người dùng xe điện tại các khu vực thời tiết nóng nhận thấy dung lượng pin suy giảm nhanh hơn dự kiến.

"Với sự tiến bộ của công nghệ, những vấn đề này có thể trở thành chuyện của quá khứ" , ông nói.

Phương pháp nghiên cứu của nhóm được các chuyên gia đánh giá cao vì kết hợp dự báo khí hậu, biểu đồ suy giảm hiệu suất được hiệu chuẩn bằng thực nghiệm và mô phỏng hành vi sử dụng xe điện, từ đó tạo ra các mô hình pin chi tiết theo thời gian.

Các biên tập viên của tạp chí Nature Climate Change nhận định nghiên cứu đã đưa ra cách tiếp cận mới để đánh giá vai trò của tiến bộ công nghệ trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với pin xe điện.

Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu cho thấy thách thức lớn nhất đối với xe điện trong tương lai không còn nằm ở việc công nghệ pin có đủ bền hay không, mà là cách công nghệ này được triển khai rộng rãi trong thực tế.

Điều này đồng nghĩa các chính phủ và doanh nghiệp có thể tập trung nhiều hơn vào mở rộng hạ tầng, thúc đẩy thị trường và triển khai xe điện, thay vì lo ngại về độ bền của pin.