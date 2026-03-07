Trong thương mại hàng hải toàn cầu, có những con tàu lớn đến mức chúng định nghĩa lại giới hạn của kỹ thuật chế tạo.

Một trong số đó là siêu tàu container đã lập kỷ lục lịch sử khi vận chuyển 22.233 container tiêu chuẩn trong một chuyến đi duy nhất - mức tải trọng lớn nhất từng được ghi nhận trên bất kỳ tàu container nào cho đến nay, từ đó thiết lập một tiêu chuẩn mới trong vận tải hàng hải toàn cầu.

"Tác giả" của kỷ lục thế giới đó là siêu tàu ONE Innovation, Cổng thông tin điện tử CubaDebate của Cuba thông tin ngày 2/3/2026.

Ảnh: Ocean Network Express

Tàu ONE Innovation được đóng tại Xưởng đóng tàu Kure thuộc Tập đoàn Hàng hải Nhật Bản (Japan Marine United Corporation) và được vận hành bởi Ocean Network Express (Nhật Bản).

Con tàu hiện đã rời Singapore và đang trên hành trình đến cảng Felixstowe (Anh) theo tuyến FE4. Đây là một trong sáu con tàu siêu lớn thuộc đội tàu của ONE, với sức chứa 24.000 TEU thuộc dòng tàu “Megamax”, Maritime Gateway thông tin.

Ảnh: Michael van der Meer/Shipspotting

Kỷ lục trước đó do chính con tàu ONE Innovation này thiết lập vào tháng 12/2023, khi xếp được 22.000 TEU trong một lần ghé cảng Singapore, nay đã bị chính nó vượt qua.

Hiện nay, với hơn 260 tàu và tổng sức chở khoảng 2 triệu TEU, Ocean Network Express – được thành lập năm 2017 từ sự sáp nhập của ba hãng tàu lớn Nhật Bản: “K” LINE, MOL và NYK – đang là hãng vận tải container lớn thứ sáu thế giới.

Kích thước, công nghệ và hiệu quả hoạt động của nó khiến nó trở thành một trong những tàu container lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, có khả năng kết nối các cảng lớn ở châu Á và châu Âu trong một chuyến đi duy nhất.

ONE Innovation: Mở ra kỷ nguyên vận tải biển xanh

Sự khổng lồ của ONE Innovation thể hiện ở chiều dài hơn 400 mét – tương đương 4 sân bóng đá nối liền – rộng 61 mét và cao hơn 73 mét, tương đương với một tòa nhà hơn 20 tầng.

Không chỉ là biểu tượng của sức mạnh công nghiệp, con tàu này còn là minh chứng sống động cho cuộc cách mạng vận tải xanh, nơi công nghệ gặp gỡ trách nhiệm với hành tinh.

Với kích thước khổng lồ, con tàu mang lại lợi thế kinh tế quy mô khổng lồ - vận chuyển nhiều hàng hơn trên mỗi chuyến đi, giảm chi phí và – quan trọng nhất – giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

ONE Innovation tại cảng ở châu Âu.

Mỗi container được vận chuyển trên ONE Innovation đồng nghĩa với việc tiết kiệm nhiên liệu và giảm CO2 phát thải so với các tàu nhỏ hơn, góp phần vào mục tiêu toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Nhưng điều khiến ONE Innovation thực sự tỏa sáng chính là cam kết với vận tải xanh. Thiết kế thân tàu tiên tiến được tối ưu hóa để tối đa hóa dung lượng hàng hóa đồng thời giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu – một bước tiến đột phá giúp giảm phát thải khí nhà kính (GHG) lên đến 70% mỗi TEU-km vào năm 2030 so với năm 2008.

Con tàu được trang bị kính chắn gió ở mũi tàu để giảm lực cản gió, các thiết bị tiết kiệm năng lượng thông minh, và hệ thống làm sạch khí thải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Những công nghệ này không chỉ giúp con tàu xanh hơn mà còn mở đường cho việc sử dụng nhiên liệu kép, kết hợp dầu nặng truyền thống với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sạch hơn, hướng tới mục tiêu net-zero phát thải vào năm 2050 theo "Green Vision" của ONE.

Yu Kurimoto, Giám đốc Điều hành của ONE, tự hào chia sẻ: "ONE Innovation là con tàu lớn nhất trong đội tàu của chúng tôi, và chúng tôi tự hào coi nó như biểu tượng hàng đầu. Con tàu mới này sẽ giúp chúng tôi mở đường cho sự phát triển bền vững của logistics toàn cầu và đáp ứng yêu cầu khách hàng với chất lượng dịch vụ hàng đầu thế giới."

Trong bối cảnh ngành vận tải biển chiếm khoảng 3% phát thải toàn cầu, ONE Innovation không chỉ phá kỷ lục mà còn dẫn dắt cuộc chuyển mình xanh hơn, bền vững hơn. Đây là minh chứng rằng, với đổi mới công nghệ, chúng ta có thể vận chuyển hàng hóa toàn cầu mà không đánh đổi môi trường.