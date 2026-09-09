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Phương Tây ủng hộ hạn chế thương mại đối với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Hoàng Vân
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Anh cùng 11 quốc gia phương Tây đã ủng hộ các biện pháp hạn chế thương mại đối với những khu định cư của Israel tại Bờ Tây.

- Ảnh 1.

Một khu định cư của Israel tại Bờ Tây.

Hôm 8/9, Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã đưa ra tuyên bố chung cam kết áp dụng, ủng hộ hoặc xem xét biện pháp hạn chế đối với hàng hóa từ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.

Những quốc gia này viện dẫn "mức độ bạo lực và mở rộng khu định cư chưa từng có của Nhà nước Do Thái".

Vương quốc Anh còn cáo buộc những người định cư đang thực hiện "thanh lọc sắc tộc" người Palestine ở một số khu vực thuộc lãnh thổ này.

Anh, Pháp và Canada đã cam kết cụ thể về các lệnh cấm thương mại quốc gia.

Nhóm này cũng yêu cầu Israel “ngừng ngay lập tức” việc mở rộng khu định cư, đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc chống lại lực lượng Israel.

Những biện pháp của Vương quốc Anh liên quan đến các khu định cư bao gồm:

Cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa từ các khu định cư bất hợp pháp của Israel;

Áp đặt biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia vào việc mở rộng khu định cư thông qua xây dựng, cơ sở hạ tầng, tài chính hoặc bất động sản;

Áp đặt lệnh trừng phạt đối với những người định cư cực đoan đã ủng hộ hoặc kích động bạo lực chống lại người Palestine;

Cấm cấp giấy phép xuất khẩu mới cho vũ khí và các mặt hàng khác được coi là "góp phần đáng kể vào việc chiếm đóng".

Israel đã trả đũa Anh bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Jerusalem, trục xuất các đại diện Anh khỏi trung tâm điều phối Gaza do Mỹ hậu thuẫn, và cấm các chính trị gia và nhà hoạt động người Anh nhập cảnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã không phản đối, khi Thủ tướng Anh Andy Burnham thông báo tới ông về các biện pháp này.

Theo RT
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Tags

Israel

Bờ Tây

Thương Mại

khu định cư

trừng phạt

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