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Phương Tây thất bại hoàn toàn trong nỗ lực cô lập Nga

Hoàng Vân
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"Người phương Tây đang tự biến mình thành trò cười. Kế hoạch cô lập Nga của họ đã thất bại. Họ đang tranh cãi lẫn nhau về việc ai đã gọi cho ai", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Nhà ngoại giao Nga đề cập đến cuộc tranh cãi gần đây ở châu Âu về cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store hôm 27/10.

Đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa 3 nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang.

"Cái gọi là cô lập Nga này là một thất bại hoàn toàn đối với phương Tây. Đó là một bức tranh biếm họa về chính sách của họ", bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng bình luận về những nỗ lực của giới chức phương Tây nhằm ngăn cản các đại diện châu Phi đến Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi.

"Cả thế giới đang nhìn những nỗ lực này với vẻ khinh thường. Họ vẫn đang chạy quanh, túm lấy tay áo mọi người và van xin: "Đừng đi"", người phát ngôn nói.

Theo TASS
Chỉ còn 10km: Cuộc gọi tới Kremlin, tối hậu thư của ông Putin - Tổng động viên và đòn đánh khốc liệt nhất
Tags

phương tây

Maria Zakharova

vladimir putin

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