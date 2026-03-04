Theo trang Sohu, sau khi phát hiện các linh kiện do Liên Xô thiết kế trong tên lửa siêu thanh Oreshnik, phương Tây đã lớn tiếng chỉ trích Nga về "sự lạc hậu". Tuy nhiên, họ đã bỏ qua điểm mấu chốt đó là chính những công nghệ này mới làm cho tên lửa trở nên nguy hiểm đến vậy.

Tại Kyiv, các mảnh vỡ của tên lửa Oreshnik đã được kiểm tra. Kết luận từ giới chuyên gia đã gây được tiếng vang trên truyền thông phương Tây, đó là loại đạn này sử dụng các ống chân không và vi mạch từ thời Liên Xô.

Một số hãng truyền thông hàng đầu như CNN nhanh chóng chế giễu Nga vì "công nghệ quân sự lạc hậu". Các nhà phân tích mỉa mai rằng tên lửa có thể đạt tốc độ Mach 10, lại sử dụng các ống chân không và con quay hồi chuyển từ thời Yuri Gagarin.

Tuy nhiên, theo Sohu, phương Tây đã thể hiện sự thiếu hiểu biết và không có khả năng nhìn xa trông rộng. Việc sử dụng các linh kiện từ thời Liên Xô không cho thấy sự lạc hậu về công nghệ của Nga, mà đó là một lựa chọn có chủ đích.

Ống chân không được phát minh vào năm 1904. Sau này nó được thay thế bởi bóng bán dẫn. Tuy nhiên, trong khi ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, thiết bị này có ưu điểm là khả năng chống nhiễu và bức xạ. Bóng đèn của nó không bị ảnh hưởng bởi xung điện từ và bức xạ mạnh.

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, cả hai bên thường xuyên sử dụng hệ thống tác chiến điện tử, nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác do phương Tây cung cấp cho Ukraine thường xuyên bị hỏng do các biện pháp đối kháng điện tử của Quân đội Nga.

Trong khi đó, các bóng chân không của Liên Xô được sử dụng trong tên lửa Oreshnik đã chứng minh khả năng chống nhiễu điện tử rất cao. Tên lửa thậm chí có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân, lúc này các hệ thống của nó vẫn sẽ nguyên vẹn.

Hơn nữa, Nga không cần phải tốn thêm nguồn lực để phát triển và sản xuất linh kiện, vì các bóng đèn này đã được lưu trữ trong kho từ thời Liên Xô. Moskva đã sử dụng chúng để chế tạo một tên lửa siêu thanh có khả năng né tránh các hệ thống phòng không hiện đại.

Bóng chân không sử dụng trong tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Oreshnik là phiên bản cải tiến của hệ thống RS-26 Rubezh, có tầm bắn lên đến 5.500km và có thể mang 6 đầu đạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng hệ thống vũ khí mới nhất có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu.

Ngành công nghiệp Nga tuân thủ nguyên tắc tối thiểu hóa chi phí, đó là lý do tại sao nước này vẫn duy trì được các vị trí dọc theo toàn bộ chiến tuyến, bất chấp việc Ukraine tiếp tục nhận được viện trợ quân sự từ các nước NATO.

Trang Sohu kết luận: "Việc sử dụng bóng chân không còn sót lại từ thời Liên Xô không chỉ tiết kiệm tiền mà còn nhanh chóng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, vậy tại sao không lại từ chối"?

Phương Tây tập trung vào phát triển vũ khí tiên tiến, độ chính xác cao, nhưng trên chiến trường, độ tin cậy, độ bền và chi phí thấp là yếu tố tối quan trọng. Nga hiểu rõ điều này và đã có sự lựa chọn ưu tiên phù hợp với thực tế".