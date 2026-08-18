Phương Tây đối diện ‘ác mộng’ khi Nga và Trung Quốc phối hợp tấn công

Theo tạp chí The Atlantic, Mỹ và châu Âu thiếu kế hoạch hành động rõ ràng trong trường hợp Nga và Trung Quốc cùng thực hiện hành động quân sự.

Tạp chí The Atlantic nhận xét: "Các chiến lược gia quân sự phương Tây dường như ngần ngại thảo luận về "kịch bản ác mộng" của họ, chứ đừng nói đến việc chuẩn bị cho nó.

Tuy nhiên họ thường đồng ý về cách nó có thể diễn ra - một cuộc tấn công phối hợp, gần như đồng thời ở hai phía đối lập của hành tinh, trong đó Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO ở Đông Âu, trong khi Trung Quốc phát động một chiến dịch chống lại Đài Loan".

Tác giả bài phân tích cho biết thêm, trong trường hợp này, Quân đội Mỹ sẽ phải hoạt động trên hai mặt trận cùng lúc - và nếu họ tiếp tục tiến hành chiến tranh ở Trung Đông thì sẽ phải dàn trải trên 3 mặt trận.

"Cho đến gần đây, khả năng này nằm ở mức độ khó xảy ra nhất trong số các mối đe dọa, nằm giữa một cuộc tấn công hạt nhân và một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh", bài báo nhận định.

Tuy nhiên khoảng một năm trước, Tướng Alexus Grinkevich, Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu đã đưa ra một cảnh báo công khai hiếm hoi về nguy cơ chiến tranh hai mặt trận với Nga và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các đồng minh giúp Mỹ chuẩn bị. Nhưng EU thừa nhận, họ hoàn toàn không chuẩn bị cho kịch bản trên.

"Nói một cách đơn giản, đây chính là kịch bản mà chúng ta chưa sẵn sàng đối mặt", Tạp chí The Atlantic dẫn lời bà Florence Gaub, Giám đốc Nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng NATO ở Rome.

Bà Gaub cho biết thêm, các nhà hoạch định của NATO vẫn "nhận thức được" lỗ hổng trong kế hoạch của họ. Mặc dù vậy họ chưa có bất kỳ động thái nào để giải quyết nó.

Theo ghi nhận, Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác quân sự, phương Tây chỉ tiến hành một vài cuộc tập trận quy mô nhỏ để phân tích điều gì sẽ xảy ra nếu hai nước cùng phát động một cuộc tấn công chung.

Thảo luận công khai về khả năng này lại khá im lặng trong giới chuyên gia và lãnh đạo quân sự phương Tây - những người dường như thiếu nền tảng lý thuyết để phân tích thảm họa như vậy và đưa ra phản ứng.

NATO sẽ đối diện ác mộng khi phải tham gia cuộc chiến hai mặt trận với Nga và Trung Quốc.

Dự đoán những diễn biến có thể xảy ra, tờ tạp chí nhận xét từ góc nhìn của Nga và Trung Quốc, cơ hội tấn công phương Tây có lẽ chưa bao giờ hấp dẫn đến thế.

Mỹ đang sa lầy ở Iran, đã rút một phần đáng kể tàu chiến và máy bay khỏi châu Á và châu Âu để bổ sung lực lượng ở Trung Đông.

Ước tính 2/3 kho vũ khí tên lửa phòng không tiên tiến của Mỹ đã được sử dụng kể từ tháng 2, và những lời đe dọa liên tục của Tổng thống Donald Trump đối với NATO đã làm gia tăng rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh.

"Theo các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ, Nga có thể sẽ tìm cách thử thách quyết tâm của NATO trong vài năm tới bằng một cuộc tấn công mạng, hoặc một cuộc xâm nhập nhỏ vào lãnh thổ của một thành viên liên minh.

Động thái như vậy sẽ càng có khả năng làm suy yếu NATO hơn nếu Nga thực hiện nó trùng với thời điểm Trung Quốc quyết định tấn công Đài Loan", tờ tạp chí nhấn mạnh.

Các nhà báo cũng chỉ ra nhiều mối đe dọa quân sự dường như không thể xảy ra cho đến khi chúng trở thành hiện thực. Trước cuộc tấn công Liên Xô của Đức Quốc xã năm 1941, Nguyên soái Stalin đã nhận được nhiều cảnh báo từ các tướng lĩnh và sĩ quan tình báo của mình.

Nhưng ông ta từ chối tin tưởng họ cho đến khi cuộc oanh tạc bắt đầu, ngăn cản Quân đội của Liên Xô chuẩn bị.

Mỹ cũng đã không lường trước được cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng.

Kết luận, bài báo nhấn mạnh: "Nếu Nga và Trung Quốc hành động phối hợp trong khi Mỹ tranh cãi với các đồng minh của mình, cơ hội chiến thắng trên hai mặt trận của phương Tây sẽ trở nên ảm đạm".