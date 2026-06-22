Phương Tây đã hé lộ tương lai của xe tăng T-14 Armata của Nga

Tương lai của xe tăng T-14 Armata do Nga chế tạo hiện đang vô cùng bấp bênh, liệu nó còn cơ hội sản xuất hàng loạt?

Theo tạp chí Military Watch (MW), tương lai xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata của Nga dường như vô cùng bấp bênh, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Ấn phẩm MW đã so sánh xe tăng T-90M Proryv và T-14 Armata và đưa ra nhận xét: "Trong khi T-90M là phiên bản cải tiến đáng kể của T-72, được đưa vào phục vụ lần đầu năm 1973, thì T-14 là một sản phẩm phát triển hoàn toàn mới, ưu tiên khả năng sống sót của kíp lái, mạng lưới kỹ thuật số và tiềm năng phát triển hơn nữa".

Bài báo lưu ý sản lượng hàng năm của xe tăng T-90M có thể đạt 1.000 chiếc vào giữa năm 2028 và 3.000 chiếc vào giữa năm 2035. Các nhà quan sát nhận xét ưu điểm chính của Proryv là thiết kế tương đối đơn giản, cho phép tăng sản lượng một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, tờ MW tin tưởng rằng việc đưa vào biên chế dù chỉ một số lượng nhỏ xe tăng T-14 Armata cũng có thể tiết kiệm chi phí hơn nhiều nhờ khả năng sống sót cao hơn và khả năng nâng cấp của chúng.

Mặc dù vậy, việc Nga lên kế hoạch sản xuất phiên bản nâng cấp của T-90M Proryv đó là T-90M2 Ryvok-1 cho thấy trong tương lai gần, họ chưa có ý định nào đối với T-14 Armata.

Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét chỉ là "chiếc bánh vẽ" của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Vào tháng 5/2026, Giám đốc điều hành của Uralvagonzavod - ông Alexander Potapov, tuyên bố Nga đang dẫn đầu các đối thủ cạnh tranh trong việc chế tạo các module chiến đấu không người lái, sẽ được ứng dụng cho chiến xa tương lai.

Trước đó vào tháng 3, ông Joseph Trevithick - một nhà bình luận của ấn phẩm The War Zone thừa nhận xe tăng M1E3 Abrams mới nhất của Mỹ có nhiều điểm tương đồng với T-14 Armata, cho thấy bản thiết kế của Nga cho dù không được nhân rộng nhưng vẫn mang lại ảnh hưởng sâu sắc, tương tự trường hợp tiêm kích Yak-141 trước đây.