Trực thăng Mi-8 của Belarus thực hành hạ cánh trên đoạn đường M1 gần Minsk trong cuộc tập trận Zapad-2025.

Bảo vệ khỏi mọi sự xâm lược

Cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ. Điều này đã được Tổng thống Nga kiêm Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin nhấn mạnh.

"Mục tiêu là xây dựng tất cả các yếu tố cần thiết để bảo vệ vô điều kiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ khỏi mọi hành vi xâm lược của Nhà nước Liên bang", ông phát biểu trong chuyến thăm bãi tập Mulino ở vùng Nizhny Novgorod.

Song song đó, các cuộc tập trận được tổ chức tại 40 địa điểm khác, với sự tham gia của hơn 100.000 người và khoảng 10.000 hệ thống vũ khí và thiết bị.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng tất cả đều là những mẫu hiện đại, được sử dụng trong các hoạt động tác chiến thực tế. Kế hoạch tập trận cũng được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ hoạt động quân sự đặc biệt.

"Sự kiện này sẽ có sự tham gia của các cơ quan chỉ huy quân sự, quân đội Leningrad và quân đội Moscow, các đội hình, đơn vị quân đội thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ, lực lượng đổ bộ đường không và lực lượng trực thuộc trung ương, lực lượng của Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic từ phía Nga. Về phía Belarus - các lực lượng thuộc nhiều binh chủng khác nhau tham gia", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, cho biết.

Bầu không khí căng thẳng

Mặc dù mang tính chất phòng thủ rõ ràng, các cuộc tập trận này đã được phương Tây chờ đợi với sự lo ngại. Những máy bay không người lái lạ mặt bay vào lãnh thổ Ba Lan đã làm tăng thêm nỗi lo ngại của châu Âu.

Cả Warsaw và thủ đô của các nước NATO khác đều nhanh chóng kết luận rằng những máy bay không người lái này đến từ Nga. Các nhà ngoại giao Nga đã được triệu tập đến các bộ ngoại giao, nhưng không ai trong số họ được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của Moscow trong vụ việc.

Sự việc này xảy ra đúng vài ngày trước cuộc tập trận "West-2025". Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus - và họ quyết định không giới hạn các cuộc tập trận trong một khung thời gian nhất định.

"Chúng tôi không làm điều này trong thời gian diễn ra cuộc tập trận. Việc đóng cửa biên giới là vĩnh viễn", Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kerwinski giải thích.

Hơn nữa, Warsaw đã triển khai khoảng 40.000 quân đến biên giới với Belarus và Nga. Ngoài ra, như chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đã lưu ý trong một cuộc trò chuyện với RIA Novosti, cuộc tập trận Iron Defender cũng đang diễn ra tại Ba Lan cùng thời điểm - cuộc tập trận lớn nhất cả nước trong năm nay.

Cuộc tập trận này có sự tham gia của 35.000 binh sĩ và lực lượng của các đồng minh NATO.

"Chúng ta luôn có một kẻ thù truyền thống, và họ công khai nói về việc đẩy lùi sự xâm lược của Nga. Hơn nữa, nhiều kịch bản của NATO còn bao gồm cả việc xâm lược thêm khu vực Kaliningrad", chuyên gia Leonkov lưu ý.

Ba Lan đã nhiều lần tìm cách can thiệp vào "Phương Tây-2025". Cụ thể, một tháng trước, hội nghị "Belarus Mới" đã được tổ chức tại Warsaw.

Theo nguồn tin của RIA Novosti, ngoài các nhà đối lập Belarus đang đào tẩu, các nhân viên của cơ quan tình báo Ukraine và Ba Lan cũng đã tham gia phần kín của sự kiện.

Trong số những nội dung khác, họ dự định thảo luận về cách thức phá vỡ các cuộc tập trận và ngăn chặn việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus.

Ngay trong tháng 9, tại vùng Vitebsk, các cơ quan đặc biệt của Belarus đã bắt giữ một công dân Ba Lan vì tội gián điệp, tịch thu các tài liệu mật về "West-2025".

Đa dạng vũ khí

Các cuộc tập trận được tổ chức một cách cực kỳ công khai - có sự quan sát của đại diện 25 phái đoàn nước ngoài, bao gồm ba nước thành viên NATO: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia. Tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích cho các bạn về mặt chuyên môn. Và về mặt xây dựng lòng tin cao độ giữa hai nước, điều này chắc chắn hữu ích", ông Putin phát biểu.

Trái ngược với nỗi lo sợ của những người hàng xóm, bản chất phòng thủ của các cuộc diễn tập được phản ánh trong nội dung của chúng.

Đặc biệt, trên bộ, lính thủy đánh bộ của Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic đã diễn tập đối phó với cuộc đổ bộ của kẻ thù giả định ở khu vực Murmansk và Kaliningrad.

Và tại thao trường Borisovsky ở Belarus, máy bay cường kích đã tiêu diệt một nhóm phá hoại và trinh sát của một kẻ thù giả định.

Kinh nghiệm từ một chiến dịch quân sự đặc biệt đã được vận dụng tích cực - cả máy bay không người lái và xe mô tô, vốn đã chứng tỏ được hiệu quả trên chiến trường, đều được sử dụng.

Từ trên không, trực thăng tấn công Mi-35M và Mi-8AMTSh cùng máy bay chiến đấu Su-33 trên tàu sân bay đã yểm trợ cho các đơn vị trên bộ.

Pháo binh các cỡ nòng khác nhau cũng được sử dụng - cả súng cối 120 mm và lựu pháo Giatsint-B 152 mm. Các kíp xe tăng T-72B3M cũng tham gia cuộc tập trận.

Trên biển, các tổ hợp tên lửa bờ biển Bal đã bắn tên lửa Uran (Kh-35) vào tàu của một kẻ thù giả định ở Bắc Cực. Còn các tổ hợp Bastions đã bắn tên lửa Onyx từ bờ biển quần đảo Franz Josef Land. Chúng đã bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 200 km.

Bắc Cực được đặc biệt quan tâm, đặc biệt là trên biển. Việc triển khai các đơn vị khác nhau của Hạm đội Phương Bắc, bao gồm cả Nhóm Viễn chinh Bắc Cực, đã diễn ra tại Bắc Băng Dương.

Đặc biệt, các hoạt động nhằm cô lập các khu vực hoạt động của "các nhóm khủng bố và vũ trang bất hợp pháp", phong tỏa và tiêu diệt chúng đã được thực hiện.

Thủy thủ tàu Severomorsk đã phá hủy một tàu đổ bộ mô phỏng của địch và bắn trúng các mục tiêu mô phỏng tàu không người lái.

Các thủy thủ Hạm đội Baltic cũng trải qua một kịch bản tương tự. Ngoài ra, họ còn thực hành tiêu diệt tàu ngầm của đối phương.

Đáng gờm nhất

Các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng được đặc biệt chú trọng. Thủy thủ đoàn tàu khu trục "Đô đốc Golovko" đã thực hành bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon, mục tiêu được chỉ định bởi máy bay chống ngầm Tu-142.

Đổi lại, các phi hành đoàn của hệ thống tên lửa chiến thuật-hoạt động Iskander-M đã thực hiện các vụ phóng điện tử ở khu vực Kaliningrad.

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 cũng tham gia cuộc tập trận. Chúng đã tuần tra vùng biển trung lập của Biển Barents trong bốn giờ.

Điểm nổi bật của chương trình là việc xây dựng kế hoạch sử dụng hệ thống Oreshnik. Các hệ thống siêu thanh tầm trung này dự kiến sẽ được triển khai tại Belarus vào cuối năm nay.

"Các câu hỏi về thử nghiệm phóng có thể được tiến hành hoàn toàn kín, không ai biết về chúng. Về bản chất, đây là một cuộc thử nghiệm các hệ thống điều khiển", Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Các vấn đề Địa chính trị Konstantin Sokolov giải thích.

"Trong trường hợp này, tôi coi cuộc tập trận là phản ứng trước các hành động của các nước NATO ở vùng Baltic, Romania, Ba Lan và Phần Lan. Đây là một minh chứng cho thấy sự sẵn sàng sử dụng các hệ thống hiện đại nhất", ông Konstantin Sokolov, nói thêm.

Theo ông, địa hình của cuộc tập trận cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau khi Phần Lan gia nhập NATO, chuyên gia này tin chắc rằng Bắc Cực đã trở thành đấu trường đối đầu toàn diện với Nga, Kaliningrad vốn thu hút sự chú ý của các nước láng giềng, và Belarus từ lâu đã là mục tiêu của phương Tây, nơi họ đang cố gắng tạo ra một Ukraine thứ hai.

Và trong suốt cuộc tập trận được tiến hành một cách có chủ đích với mức độ minh bạch tối đa, các đối thủ tiềm tàng và đồng minh của họ có thể thấy rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm khiêu khích hoặc đe dọa Nga đều chắc chắn sẽ thất bại.