Phương Oanh trên phim tất bật nấu ăn, chăm chồng không khác gì ngoài đời

Tập 1 Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng tối 11/8 trên kênh VTV3. Nhân vật của Phương Oanh tên Mỹ Anh, được khắc họa là người phụ nữ chỉn chu, tỉ mỉ trong mọi việc. Cô không chỉ giỏi lo toan, chu toàn gia đình mà còn biết chăm sóc bản thân và quan tâm đến những người xung quanh.

Mỹ Anh đã gác lại sự nghiệp riêng để ở nhà làm hậu phương cho chồng phát triển công ty mang tên hai người, cô chăm chút cho từng bữa sáng cả gia đình quây quần bên nhau đến chuyện ăn mặc, trang phục đi gặp đối tác của chồng. Không những thế, cô còn giữ vai trò quan trọng trong công ty của chồng, thường xuất hiện để giải quyết các sự cố với khả năng thương thuyết mềm mỏng, khôn ngoan. Hình ảnh này nhiều người tìm thấy sự đồng điệu của Phương Oanh trong cuộc sống ngoài đời.

Hình ảnh Phương Oanh chăm sóc gia đình trên phim.

Ngoài nấu ăn, ở tập 1, khi Đăng (Doãn Quốc Đam) bị đối tác lớn bắt chẹt và có khả năng mất dự án quan trọng, Mỹ Anh cũng lập tức xuất hiện để giải quyết vấn đề. Bằng khả năng giao tiếp khéo léo và thương lượng giỏi giang của mình, cô giúp công ty của chồng giành lại được dự án đồng thời có thêm thời gian xem xét, bổ sung hợp đồng để tránh những điều khoản bất lợi, từ đó giúp chồng tránh được "bàn thua trông thấy".

Bên cạnh đó, bằng khả năng quan sát của mình, Mỹ Anh cũng phát hiện ra biểu hiện bất thường của cô nhân viên mới khi pha trà cho chồng mình bằng một chiếc cốc đặc biệt. Chi tiết này được kỳ vọng mở ra câu chuyện về khả năng trừng trị "tiểu tam" từ trong trứng nước của Mỹ Anh.

Tập phim vừa phát sóng cũng đề cập đến tình bạn thân thiết của ba nhân vật chính gồm Mỹ Anh - Trúc Lam - Châu Ngân lần lượt do Phương Oanh - Quỳnh Kool - Việt Hoa thể hiện. Cùng ở độ tuổi 30 nhưng mỗi người một hoàn cảnh và quan điểm sống nhưng họ gắn bó thân thiết như chị em ruột.

Mỹ Anh chỉn chu, quan tâm bạn bè từng chi tiết trong khi Trúc Lam hồn nhiên, chỉ muốn là chính mình và sống cuộc đời vô âu lo còn Châu Ngân là cô gái tỉnh lẻ đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống, luôn nỗ lực vươn lên. Họ không chỉ san sẻ niềm vui đi tập, chăm sóc bản thân mỗi sáng mà còn hiểu hết thói quen, sở thích và tính cách của nhau.

Sau khi tập 1 lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho Phương Oanh bởi khả năng diễn xuất chân thực, giúp Mỹ Anh có nét riêng biệt, thoát hoàn toàn khỏi nhân vật Cố Giai trong bản gốc 30 chưa phải là hết. Nhân vật này còn có sự dịu dàng, đằm thắm, khác hoàn toàn những nhân vật trước đây Phương Oanh từng thể hiện. Bà mẹ hai con cũng được nhận xét mảnh mai, xinh đẹp khi trở lại màn ảnh nhỏ sau bốn năm vắng bóng.

Phương Oanh cho biết trước ngày phim lên sóng, cô rất hồi hộp chờ đón phản hồi của khán giả. Với nữ diễn viên, Gió ngang khoảnh trời xanh là dự án áp lực nhất từ trước tới giờ, không chỉ bởi đánh dấu sự trở lại của cô sau bốn năm vắng bóng mà còn là bản remake của một bộ phim từng vô cùng thành công, nổi tiếng khắp châu Á. Cô hạnh phúc khi càng gần đến ngày phim chiếu càng nhiều khán giả bày tỏ mong chờ bộ phim cũng như sự trở lại của cô trên sóng giờ vàng VTV sau 4 năm vắng bóng.

"Tôi biết rằng việc so sánh giữa bản Việt và bản gốc là điều không thể tránh khỏi với một kịch bản remake, nhất là khi 30 chưa phải là hết lại là một dự án vang danh khắp châu Á, tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả. Tôi chưa xem bản gốc nhưng chỉ cần nghe những người xung quanh nói về Cố Giai là đã biết cô ấy từng được yêu thích thế nào.

Tuy nhiên, kịch bản Gió ngang khoảnh trời xanh đã xây dựng một bối cảnh, câu chuyện, tính cách hoàn toàn khác cho tất cả các nhân vật, để gần gũi và đậm hơi thở Việt Nam. Đạo diễn cũng luôn nói chúng tôi đừng quan tâm đến bản gốc, hãy để nhân vật của mình có đời sống, thần thái riêng không hòa lẫn với bất kỳ phiên bản nào khác. Tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được tâm huyết đó của chúng tôi và cởi mở đón nhận bộ phim", nữ diễn viên nói.

Theo Phương Oanh, cô và nhân vật Mỹ Anh giống nhau ở chỗ "đều là người vợ, người mẹ cầu toàn, hướng đến sự hoàn mỹ, ôm đồm nhiều việc và việc gì cũng muốn tự tay giải quyết". Trong thời gian đóng phim này, cô cũng học hỏi được ở nhân vật sự dịu dàng, chín chắn và bình tĩnh trước những sự cố trong cuộc sống.

Nhận phim sau bốn năm tạm gác nghệ thuật để tập trung cho kinh doanh và gia đình, cô dành rất nhiều tâm huyết cho Gió ngang khoảnh trời xanh khi gác lại gần hết các dự án cá nhân để dành thời gian cho dự án này.