Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ hậu trường căng thẳng khi thực hiện concert quốc gia

Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" diễn ra tối 9/8 kết nối ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP.HCM) đã để lại dư âm sâu đậm cho hàng ngàn khán giả trực tiếp cùng hàng triệu người xem truyền hình. Sự kiện do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình không chỉ là một “concert quốc gia” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn là bản trường ca nghệ thuật được tái hiện bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hành trình dựng nước, giữ nước, khát vọng hòa bình và bản lĩnh Việt Nam.

Hình ảnh trong chương trình "Dưới cờ vinh quang".

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang phụ trách sân khấu điểm cầu Hà Nội, vẫn xúc động khi chia sẻ cảm xúc sau khi chương trình diễn ra thành công: "Khi nhận lời mời từ ban tổ chức, tôi khá băn khoăn và biết rằng sẽ có áp lực rất lớn khi thực hiện chương trình. Tuy nhiên, tôi cũng rất tự hào vì được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng hàng ngàn người trong ê-kíp và lực lượng diễn viên tại 3 điểm cầu. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng: Tất cả chúng ta đều "Dưới cờ vinh quang" và tự hào vì được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Việt Nam - một đất nước tuyệt vời.

Có lẽ đã 10 năm rồi, tôi mới lại trải qua một cảm xúc đặc biệt đến vậy. Khi chương trình kết thúc, tôi đã thấy những giọt nước mắt rơi. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, là sự tự hào khi mình đã vượt qua những áp lực, để cùng mọi người đi đến thành công. Niềm hân hoan, xúc động dâng trào như thế đã rất lâu rồi tôi mới lại được cảm nhận" - đạo diễn Phạm Hoàng Giang tâm sự.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

"Dưới cờ vinh quang" là một chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt, được dàn dựng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đạo diễn Phạm Hoàng Giang xác định, phải thể hiện dòng chảy lịch sử chính xác, trung thực với những hình tượng và khoảnh khắc thiêng liêng mà cha ông ta đã trải qua.

"Đây có thể nói là chương trình có số lần họp nhiều nhất mà tôi từng tham gia. Có những cuộc họp kéo dài đến 10 tiếng, bắt đầu từ sáng, chỉ nghỉ 30 phút ăn trưa ngay tại chỗ, có khi ăn cơm hộp hoặc tại bếp ăn của quân đội.

Những cuộc họp như vậy diễn ra đều đặn, thậm chí hàng ngày, để chốt và điều chỉnh kịch bản cũng như các chi tiết, nhằm tìm ra sự khác biệt và xử lý các vấn đề còn băn khoăn, sao cho sản phẩm cuối cùng thực sự chạm đến trái tim khán giả. Chính sự kiên trì, tinh thần tìm tòi ấy đã tạo nên sức sống đặc biệt cho chương trình lần này".

Tiết mục do các em nhỏ thực hiện.

Tiết lộ thêm những áp lực phía sau hậu trường, Phạm Hoàng Giang cho biết chương trình đã đặt ra một thử thách rất lớn là kết nối ba điểm cầu cùng lúc. Khác với việc dàn dựng ở một sân khấu cố định, lần này từng giây, từng phút đều phải khớp chính xác, điểm cầu nào, ca sĩ nào, câu hát nào… để tất cả hòa quyện.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổng đạo diễn, đạo diễn sân khấu các điểm cầu, đạo diễn hình của QPVN, VTV, đạo diễn hình 3 điểm cầu, cùng hàng loạt bộ phận kỹ thuật, nghệ sĩ, ê-kíp nghệ thuật… rất liên tục và chuẩn xác thông qua đường dây hotline.

"Khối lượng công việc khổng lồ ấy đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ. Nhưng chính áp lực đó đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp chúng tôi làm nên một chương trình nghệ thuật xứng đáng với tên gọi Dưới cờ vinh quang" - anh nói.

Nhờ những nỗ lực, sáng tạo không ngừng của ekip thực hiện chương trình đã đem lại nhiều tiết mục hay, ấn tượng cho khán giả. Nhiều tiết mục lần đầu tiên xuất hiện đã gây ấn tượng mạnh như Nghi thức chào cờ và tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khiến người xem như sống lại ngày 2/9/1945.

Đặc biệt, màn đổi gác kết hợp biểu diễn “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” lần đầu được phép thực hiện ngay trước Lăng Bác và truyền hình trực tiếp. Đây không chỉ là nghi lễ mà còn là biểu tượng về sự kiên cường, bất khuất của những người lính canh giữ hòa bình và biên cương Tổ quốc.

Nhiều người xúc động rơi nước mắt khi tham gia chương trình.

Chương trình còn tạo dấu ấn với các tiết mục kết nối ba điểm cầu, quy tụ Lục quân, Hải quân và Không quân. Riêng tại Hà Nội, màn múa súng của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa mạnh mẽ vừa giàu tính biểu tượng.

Hai ca khúc kết “Dưới cờ vinh quang” và “Vì nhân dân quên mình” huy động gần 1.500 diễn viên, nghệ sĩ hợp ca đồng thời ở ba điểm cầu. Dàn nhạc gần 100 người tại Hà Nội chơi trực tiếp cho cả Huế và TP.HCM – điểm nhấn có một không hai.