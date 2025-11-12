Phương Oanh lội ngược dòng

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh đang là tác phẩm gây chú ý nhất trên màn ảnh VTV. Tập 41 lên cao trào khi nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) đối diện với sự lừa dối của chồng, sự tan vỡ của cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo. Diễn xuất của Phương Oanh trong các tập 40, 41 được đánh giá cao lấy đi bao nước mắt của khán giả.

Trong diễn biến mới nhất, Mỹ Anh nhận ra mối quan hệ bất thường của chồng và nữ đối tác. Cô có màn đối chất thẳng mặt với Linh (Lan Phương) để vạch trần thủ đoạn của tiểu tam. Những câu thoại cứng cỏi khôn khéo của Mỹ Anh nhận được lời khen của khán giả. Đoạn video cắt ra từ phim đạt tới hơn 20 triệu lượt xem.

Cảnh dằn mặt tiểu tam của Phương Oanh nhận về lượt xem cao.

Tuy nhiên, đằng sau sự mạnh mẽ đó lại là nội tâm vỡ vụn khi phát hiện ra người chồng mà mình luôn yêu thương, tin tưởng lại phản bội mình. Mỹ Anh dầm mình dưới cơn mưa lạnh, khóc dưới vòi nước với sự trống rỗng vô hồn. Sau đó, cô tỉnh táo khi đối diện với lời cầu xin tha thứ của chồng: "Anh hối hận vì bị phát hiện chứ không phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi" và quyết định ly hôn.

Phân cảnh cao trào khi Mỹ Anh thừa nhận sự thất bại trong hôn nhân với cha (NSƯT Đức Khuê) đã lấy nước mắt của nhiều khán giả: "Anh Đăng có người khác bố ạ. Con cứ tưởng con là người thấu đáo nhưng hóa ra con quá ngây thơ. Con ngu ngốc nên không biết họ đã lén lút sau lưng con từ bao giờ nữa. Nhưng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Con biết là bố sẽ buồn, thất vọng nhưng mà con muốn ly hôn. Con không muốn về ngôi nhà ấy và nhìn mặt người đàn ông kia", Mỹ Anh nức nở.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự yêu mến và bị thuyết phục bởi diễn xuất của Phương Oanh. Cô thể hiện xuất sắc hình ảnh người vợ tinh tế tài giỏi nhưng cũng đầy tổn thương. Phương Oanh được đánh giá là đã lội ngược dòng thành công, thoát khỏi cái bóng của "Cố Giai" và tự xây dựng cho mình một nhân vật mới.

Phương Oanh được đánh giá cao trong cảnh biết chồng lừa dối mình.

Nữ diễn viên lấy nước mắt khán giả khi thể hiện sự yếu đuối, thất bại trước mặt cha.

Trước đó, trong những tập đầu của Gió ngang khoảng trời xanh , khán giả chưa quen thuộc với cách diễn của Phương Oanh cũng như hình ảnh mới của nữ diễn viên sau khi đã lập gia đình. Vì vậy, cô bị chê diễn đơ, gương mặt sưng phồng thiếu tự nhiên, giọng thoại dễ hụt hơi.

Gió ngang khoảng trời xanh có nhiều cải biên mới lạ so với bản gốc của Trung Quốc mang tên 30 chưa phải là hết, vì vậy người hâm mộ bản cũ có những đánh giá khắt khe hơn với dàn diễn viên cũng như kịch bản phim. Phương Oanh với vai trò nhân vật nữ chính được chú ý nhất bị cho là cái tên gây thất vọng nhất.

Thế nhưng, kể từ tập 12 sau phân cảnh bảo vệ con, Phương Oanh đã dần lấy lại niềm tin nơi khán giả. Đến tập 40, 41, diễn xuất của cô đạt cao trào, nữ diễn viên xử lý các cung bậc cảm xúc của nhân vật mượt mà và Phương Oanh đã có thêm vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.