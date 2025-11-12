NSƯT, nguyên Quyền Giám đốc Nhà hát: Nhà ở số 1 Tràng Tiền, yêu bạn gái không cần danh nghĩa vợ chồng

Nam NSƯT đình đám, nguyên Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt gắn bó lâu dài và được yêu mến của sân khấu kịch nói Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là đạo diễn, NSND Quý Dương, Chí Trung sớm được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa và nghệ thuật đậm đà bản sắc.

NSƯT Chí Trung

Ngay từ những năm đầu tuổi 20, anh đã bén duyên với sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ và nhanh chóng khẳng định tên tuổi bằng khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và sâu sắc. Trong suốt hơn 40 năm làm nghề, Chí Trung là gương mặt tiêu biểu của dòng kịch hiện đại Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn trong những vở kinh điển.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu kịch, Chí Trung còn ghi dấu trong lòng khán giả truyền hình qua các vai diễn trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là vai Táo Giao thông trong chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo Quân”. Với lối diễn thông minh, hóm hỉnh nhưng không kém phần châm biếm, anh trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết đến.

Năm 1997, Chí Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp lớn lao trong nghệ thuật biểu diễn và hoạt động sân khấu của anh.

Từ năm 2017 đến 2022, Chí Trung đảm nhận vai trò Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, kế thừa và phát triển truyền thống mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước để lại. Anh không chỉ là người nghệ sĩ tài hoa trên sân khấu mà còn là người quản lý có tầm nhìn, luôn trăn trở với sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

Dưới sự dẫn dắt của Chí Trung, Nhà hát Tuổi Trẻ tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kịch nói và trở thành “ngôi nhà tinh thần” của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hiện tại, dù đã nghỉ hưu hơn 3 năm, cái tên Chí Trung vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Anh thường chia sẻ những clip vui, hài hước trên mạng xã hội để lan tỏa năng lượng vui vẻ, tích cực tới mọi người.

Tuổi 65 an yên, yêu bạn gái kém 18 tuổi không cần danh nghĩa vợ chồng

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, đời tư của NSƯT Chí Trung từng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với NSND Ngọc Huyền. Cặp đôi được xem là biểu tượng của làng kịch Việt, cùng nhau đi qua thời kỳ khó khăn của Nhà hát Tuổi Trẻ và có hai người con.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, cả hai quyết định “đường ai nấy đi”. Hậu chia tay, Chí Trung vẫn dành cho vợ cũ sự tôn trọng và biết ơn. 2 năm sau khi ly hôn, anh gặp bạn gái hiện tại - doanh nhân Ý Lan, kém anh 18 tuổi.

Chí Trung và bạn gái Ý Lan

Ý Lan tên thật là Trần Ngọc Lan, sinh năm 1979. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân năm 2017. Bạn gái Chí Trung là người phụ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế, từng trải và thấu hiểu.

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, mối quan hệ của Chí Trung và Ý Lan được xây dựng trên sự tôn trọng và đồng cảm. Nam nghệ sĩ gọi bạn gái là “tri kỷ”, giữa họ tồn tại thứ tình cảm thuần khiết, bình yên sau nhiều thăng trầm cuộc đời.

Tuy nhiên, Chí Trung không xem hạnh phúc là điều vĩnh cửu. Anh thẳng thắn tâm sự với Dân trí: “Tôi năm nay 65, vài năm nữa sức khỏe sẽ yếu đi, chẳng lẽ bắt một người phụ nữ trẻ, đẹp như Lan chăm sóc một ông già bệnh tật? Vậy nên, tôi chọn cách sống riêng, không ràng buộc con cái, cũng không để ai phải lo cho mình...

Tôi và Lan không đăng ký kết hôn, có thể vẫn ở bên nhau, cùng dùng bữa mỗi ngày, nhưng không cần danh nghĩa vợ chồng. Chúng tôi yêu nhau, đến khi hết duyên thì nhẹ nhàng rời đi, không oán trách”.

Cả hai yêu nhau nhưng không đăng ký kết hôn để tránh ràng buộc

Ý Lan cũng từng chia sẻ cả hai độc lập về tài chính, không phụ thuộc, dựa dẫm nhau. “Anh ấy cũng không phải 'nuôi tôi' và ngược lại tôi cũng không phải 'nuôi anh ấy'. Chúng tôi mang lại cho nhau niềm vui mỗi ngày tạo động lực cho cuộc sống trở nên tích cực hơn", cô nói trên Người đưa tin.

Ở tuổi 65, Chí Trung chọn cho mình cuộc sống giản dị trong căn nhà nhỏ ở số 1 Tràng Tiền. Mặc dù ở ngay vị trí trung tâm TP. Hà Nội, nhưng theo nam nghệ sĩ, căn nhà anh đang sống nếu có bán thì giá cũng… rất rẻ, không đắt đỏ như những lời đồn thổi.

Chí Trung hiện sống một mình trong căn nhà nhỏ ở số 1, Tràng Tiền

Nam nghệ sĩ có thêm một chiếc xe để che mưa nắng, một khoản tiết kiệm vài ba tỷ đồng để phòng thân. Quan trọng hơn cả, anh có sự bình yên trong tâm hồn.

Mỗi sáng, Chí Trung nhâm nhi tách cà phê cùng bạn gái, nghe tiếng chim hót, ngắm chú chó nhỏ quấn quýt bên chân, chừng ấy với anh là đủ. Chí Trung cũng không né tránh chuyện tuổi già. Anh nói về tương lai bằng sự thực tế và hài hước. Nam nghệ sĩ dự định tích góp một khoản tiền để có thể thuê người chăm sóc khi về già, hoặc nếu cần, sẽ vào viện dưỡng lão.