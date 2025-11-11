Bằng Kiều đăng status dài hơn 200 từ xin lỗi

Bằng Kiều vừa chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi dòng trạng thái của anh trên mạng xã hội gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Vụ việc bắt nguồn khi anh đăng tải hình ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol kèm theo lời bình luận về buổi concert của G‑Dragon tại Hà Nội. Bài đăng ngay lập tức bị chỉ trích vì cách diễn đạt bị cho là thiếu tế nhị và so sánh một cách không phù hợp khi nhắc đến khía cạnh chuyên môn.

Bài đăng gây tranh cãi của Bằng Kiều

Cụ thể, tối ngày 10/11, Bằng Kiều đăng trạng thái với nội dung: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn".

Dù không nêu đích danh, nhiều người hiểu đây là ám chỉ tới G-Dragon, và điều này đã kéo theo phản ứng dữ dội từ người hâm mộ K-pop, cũng như fan của các nghệ sĩ Việt. Sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng nhưng ảnh chụp màn hình đã lan truyền rộng rãi.

Trong bối cảnh đó, Bằng Kiều mới đây đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân. Anh viết: "Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay.

Bằng Kiều xin lỗi

Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Ngay sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội – cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan.

Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho Bằng Kiều sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua."