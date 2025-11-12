Danh hài Thúy Nga cưới chồng lần 2 ở tuổi 49?

Danh hài Thúy Nga mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ khoe hình ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi bên cạnh một “chú rể” giấu mặt, kèm chia sẻ gây chú ý: “Rồi cái ngày này cũng đến với em! Một túp lều tranh 2 quả tim vàng…”.

Hình ảnh Thúy Nga mặc váy cưới bên "chú rể" giấu mặt

Động thái này của Thúy Nga lập tức khiến người hâm mộ "dậy sóng". Nhiều đồng nghiệp, khán giả không giấu được sự vui mừng, gửi lời chúc mừng đến Thúy Nga vì cho rằng cô đã tìm được bến đỗ mới sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Hàng trăm lời chúc được gửi tới nữ nghệ sĩ như: "Chúc mừng chị mãi hạnh phúc nha", "Hôm nay Thúy Nga lấy chồng rồi", "Chúc mừng chị, chúc chị mãi mãi an yên hạnh phúc"...

Tuy nhiên, bên cạnh sự chúc phúc, không ít khán giả lại tỏ ra hoài nghi. Một số người cho rằng đây chỉ là một trò đùa vui đúng “chất Thúy Nga”, bởi người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh cưới được cho là Hoàng Phi Kha - nam diễn viên, người mẫu thân thiết với cô trong nhiều dự án nghệ thuật. Nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn: "Rồi vụ này có thật không tui chúc mừng. Bả hài quá trời không biết đâu thật đâu giả nữa nè", "Sao em nhìn ra anh Hoàng Lê Kha dị trời"...

Động thái của Thúy Nga khiến khán giả xôn xao

Trước những đồn đoán này, Thúy Nga không phủ nhận cũng không xác nhận. Cô chỉ chia sẻ hài hước: "Trời ơi tôi cưới chồng mà không ai chịu tin hết dị". Câu trả lời nửa đùa nửa thật càng khiến cư dân mạng tò mò hơn về việc liệu đây có phải là đám cưới thật sự hay chỉ là buổi chụp ảnh kỷ niệm vui giữa hai người bạn.

Thúy Nga sinh năm 1976, là một trong những cây hài được yêu mến qua loạt tiểu phẩm nổi tiếng như Tình yêu thời @, Duyên dáng Việt Nam, Chuyện tình bà nội trợ... Năm 2010, cô từng kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ. Sau đó, nữ danh hài sang Mỹ định cư, làm mẹ đơn thân và nuôi con gái nhỏ Nguyệt Cát. Trong nhiều lần chia sẻ, Thúy Nga từng nói cô hài lòng với cuộc sống tự do, không đặt nặng chuyện tái hôn.

Thúy Nga xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 49

Chính vì vậy, hình ảnh mặc váy cưới lần này khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Dù chưa rõ đây là một buổi lễ cưới thật hay chỉ là khoảnh khắc hài hước, nhưng việc Thúy Nga xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực khiến nhiều người vui lây.

Ở tuổi 49, nữ danh hài vẫn giữ được nét duyên dáng, dí dỏm và tinh thần lạc quan, điều khiến khán giả yêu mến cô suốt hơn hai thập kỷ qua. Và dù “chú rể” là ai, thật hay giả, người hâm mộ vẫn dành cho Thúy Nga những lời chúc tốt đẹp nhất, mong cô luôn được hạnh phúc.