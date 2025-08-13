Phường đông dân nhất Việt Nam có thay đổi lớn chưa từng thấy

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Rạch Giá là phường có hơn 250.000 dân, đông nhất cả nước hiện nay. Phường Rạch Giá được sáp nhập từ 9 phường của TP. Rạch Giá trước đây, có diện tích tự nhiên là 45,53 km2, quy mô dân số là 250.661.

Sau khi chính thức thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp, phường đã có sự thay đổi lớn. Theo ông Mai Hoàng Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ) được phân công về làm Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá cho biết, phường thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, kết nối trực tiếp với các tổ dân phố, tổ tự quản qua hệ thống Zalo và phần mềm quản lý.

Theo đó, người dân chỉ cần phản ánh, phường tiếp nhận và xử lý ngay. Dù địa bàn rộng, dân số đông, nhưng phường không để hồ sơ, thủ tục hành chính nào trễ hạn với dân. Phường xây dựng mô hình tổ hỗ trợ và hướng dẫn người dân xử lý hồ sơ trực tuyến tại 14/61 khu phố cho người dân về bảo trợ xã hội, hộ tịch - hộ khẩu.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá, mỗi ngày phường tiếp nhận trên 300 hồ sơ, chưa kể hồ sơ của công an phường. Chỉ riêng trong tháng đầu tiên, phường đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.031 hồ sơ hành chính các loại (nộp trực tuyến 5.853 hồ sơ, đạt 78,3%), trong đó có tới 99,12% hồ sơ được xử lý đúng hạn. Công an phường cũng tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt tại các khu nhà trọ, khu dân cư đông người.

Đáng chú ý, Rạch gái là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới. An Giang định hướng phát triển Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế biển - công nghiệp tổng hợp.

Vào ngày 9/8, Đảng bộ phường Rạch Giá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hình thành và phát triển của phường sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng phường có kinh tế duy trì ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân 5 năm đạt 8,5%, cao hơn mức trung bình của tỉnh. Thu ngân sách đạt trên 4.080 tỷ đồng, huy động được gần 55.600 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng.

Cùng với đó, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; nhiều khu đô thị, khu dân cư, tuyến phố được chỉnh trang, nâng cấp, góp phần đưa Rạch Giá đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, trở thành đô thị biển có sắc thái riêng, thu hút khách du lịch. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,35%, chương trình xóa nhà tạm, dột nát hoàn thành trước thời hạn. Quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, phường đặc biệt quan tâm khai thác tiềm năng "kinh tế đêm", "kinh tế biển", có kế hoạch phát triển đô thị lấn biển, xây dựng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và phát triển dịch vụ liên quan nhằm tạo ra sự khác biệt, nét đặc trưng riêng so với đô thị khác.

Phường Rạch Giá là đô thị đông dân nhất cả nước, đóng vai trò là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế tổng hợp, kinh tế biển. Phường Rạch Giá cùng với Phú Quốc - Hà Tiên hình thành tam giác đô thị động lực, tạo nền tảng quan trọng để phường phát huy vai trò trung tâm, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển bền vững.

Phường sở hữu tiềm năng và lợi thế lớn về kinh tế biển, đồng thời là cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là nơi có đô thị lấn biển đầu tiên của cả nước, với các dự án quy mô lớn mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất mới cho hạ tầng, nhà ở và công trình công cộng.

Rạch Giá có cảng biển, sân bay và nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Rạch Sỏi – Lộ Tẻ. Định hướng của phường là trở thành đầu mối du lịch hỗ trợ Phú Quốc và Hà Tiên, phát triển thương mại – dịch vụ và du lịch tầm cỡ quốc gia, quốc tế, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển.