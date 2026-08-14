Phương Anh Đào từ chối Tuấn Trần

Mối quan hệ của Phương Anh Đào và Tuấn Trần bất ngờ gây bàn tán.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần từng tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh Việt khi vào vai Mai và Dương trong bộ phim cùng tên của Trấn Thành. Mai không chỉ đưa cả 2 diễn viên lên hàng sao hot của Vbiz mà còn làm dấy lên không ít tin đồn "phim giả tình thật" giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Mới đây, một đoạn phỏng vấn của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong thời gian quảng bá Báu Vật Trời Cho hồi Tết vừa qua bất ngờ được chia sẻ trở lại.

Chia sẻ của Phương Anh Đào và Tuấn Trần gây chú ý (Nguồn: Facebook)

Trong đoạn clip, khi được hỏi liệu cả hai có phải "gu" của nhau hay không, Phương Anh Đào bất ngờ trêu: "Tuấn không phải là gu của Đào." Câu nói khiến Tuấn Trần lập tức khựng lại vài giây. Nam diễn viên sượng trân, gần như không biết phải phản ứng thế nào khi bị từ chối quá thẳng thắn từ bạn diễn. Nhận thấy Tuấn Trần im lặng bất thường, Phương Anh Đào hỏi han: "Ủa sao vậy? Tự nhiên sao câu đó anh nín, anh nín thinh luôn vậy?" Tuấn Trần sau đó chỉ biết chữa ngượng: "Dạ vậy thôi, mình vậy thôi." Cô nàng phải giải thích đó chỉ là mảng miếng, tạo content vui vẻ cho buổi phỏng vấn.

Ngoài ra, Phương Anh Đào lại có những chia sẻ khá nghiêm túc về lý do cả hai tạo được phản ứng hóa học trên màn ảnh. Nữ diễn viên cho rằng khi hai người đóng một cặp yêu nhau, điều quan trọng nhất là phải tạo được sự kết nối đủ thuyết phục để khán giả tin vào tình cảm của nhân vật.

"Tụi em đóng cặp với nhau á thì ít nhất cũng phải có những cái phản ứng làm sao để tạo ra được một cái cảm giác nhất định cho khán giả. Khán giả phải tin đây là hai người họ đang yêu nhau, họ đang quý mến nhau", mỹ nhân 9x chia sẻ. Theo Phương Anh Đào, nếu hai diễn viên đóng vai yêu nhau nhưng giữa họ không có sự kết nối thì rất khó để câu chuyện tình cảm trên màn ảnh thuyết phục được người xem. Đây cũng là yếu tố giúp cặp Mai - Dương trong Mai tạo được hiệu ứng mạnh, khi câu chuyện tình yêu của họ trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của bộ phim.

Khi được hỏi về những tin đồn hẹn hò ngoài đời, Phương Anh Đào cũng không né tránh. Cô cho rằng việc khán giả ship hai diễn viên là điều hoàn toàn dễ hiểu khi họ yêu thích một cặp nhân vật. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng đưa ra một ví dụ khá thú vị để lý giải cho chuyện "phim giả tình thật". Theo cô, nếu sau này cả hai tiếp tục đóng chung nhưng vào vai kẻ thù, rất có thể khán giả lại lập tức đặt nghi vấn rằng họ "cạch mặt" nhau.

Sau cơn sốt Mai, Phương Anh Đào được gọi là "ngọc nữ" thế hệ mới, đồng thời góp mặt trong Báu Vật Trời Cho. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, tái hợp nghệ sĩ Hồng Đào trong một câu chuyện gia đình giàu cảm xúc. Việc liên tiếp góp mặt ở các dự án điện ảnh lớn cũng cho thấy Phương Anh Đào đã trở thành một trong những "bảo chứng diễn xuất" được các đạo diễn và nhà sản xuất săn đón nhất của màn ảnh Việt hiện nay.

Tuấn Trần hiện là một trong những nam diễn viên có sức hút phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt. Riêng Báu Vật Trời Cho ra mắt dịp Tết 2026 tiếp tục giúp Tuấn Trần duy trì phong độ khi doanh thu vượt 100 tỷ đồng. Tuấn Trần đang có hai dự án điện ảnh đáng chú ý. Trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, anh đảm nhận vai Nguyên Phong, dự kiến ra rạp dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. Sau đó, anh trở lại với Trại Giam Hạnh Phúc trong vai thầy giáo Phúc, một nhân vật có tạo hình gai góc, khắc khổ hơn hình ảnh quen thuộc, dự kiến khởi chiếu ngày 20/11.