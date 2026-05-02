Phương Anh Đào nói về Hồng Đào khi đóng mẹ con: "Hồi đầu, Đào cũng ngại lắm"

Ngày 2/5 tại TP.HCM, đoàn phim "Ngày Con Còn Mẹ" tổ chức lễ khai máy, chính thức khởi động dự án điện ảnh dự kiến ra rạp vào cuối năm.

Phim đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai. Nếu ở Mai, Hồng Đào không chấp nhận Phương Anh Đào làm con dâu của mình thì với dự án mới, cả hai vào vai mẹ con.

Đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung hài hước cho biết: "Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được 'trả hết' tại "Ngày Con Còn Mẹ". Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ hoàng diễn xuất mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt".

Phương Anh Đào và Hồng Đào vào vai mẹ con.

Chia sẻ về dự án, Phương Anh Đào cho biết cô nhận lời ngay khi đọc kịch bản của Vũ Ngọc Đãng: "Đào biết anh Đãng cách đây cũng hơn 10 năm từ phim đầu tiên và cũng mong có cơ hội được làm việc với anh. Duyên số sao tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào (từ MAI đã gọi là chị Đào vì chị thua tuổi mẹ ruột Đào) và tới giờ mới được gọi là má Đào (cười).

Hồi đầu, Đào cũng ngại lắm mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ekip sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ".

Trong khi đó, Hồng Đào chia sẻ ngắn gọn: "Lần này được làm việc với cô con gái này cũng rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả".

"Ngày Con Còn Mẹ" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn kiêm biên kịch. Anh là người đứng sau nhiều phim như Những cô gái chân dài, Bỗng dưng muốn khóc, Hot boy nổi loạn… Gần đây nhất là Cô Dâu Hào Môn.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Nói về dự án mới, đạo diễn cho biết: "Đoàn phim cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mời được diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào tham gia "Ngày Con Còn Mẹ". Đãng nghĩ không phải mình mình, mà tất cả các đạo diễn đều mong có cơ hội làm việc với 2 diễn viên tài năng bậc nhất trong nghề như này. Đãng từng làm phim đề tài cha con rồi, hi vọng làm phim gia đình mẹ - con cũng được khán giả yêu thương, cùng ra rạp tháng 11 này".

Ngoài hai diễn viên chính, phim có sự tham gia của Nguyên Thảo và Huy Anh. Nguyên Thảo chia sẻ: "Nguyên Thảo rất hạnh phúc khi nhận được lời mời của anh Đãng. Được làm việc cùng anh, má Đào, chị Đào, anh Huy Anh... là một trải nghiệm rất đáng nhớ của Thảo. Không những áp lực mà Thảo nghĩ còn là động lực để mình cố gắng nhiều hơn, phát triển hơn ở mỗi dự án".

Dự án hiện chưa công bố nội dung chi tiết, nhưng với đề tài gia đình và dàn diễn viên quen mặt, "Ngày Con Còn Mẹ" đang nhận được sự chú ý ngay từ thời điểm khởi động.