Phúc Anh ra bản tiếng Anh ca khúc "54 Dân Tộc Việt Nam", phần hình ảnh gây xúc động mạnh

Sau khi khép lại chặng đầu tiên của dự án "54 Dân Tộc Việt Nam" bằng đêm gala tổng kết và dấu mốc xác lập Kỷ lục Việt Nam, ca sĩ Phúc Anh tiếp tục giới thiệu MV ca khúc chủ đề "54 Dân Tộc Việt Nam" phiên bản tiếng Anh kết hợp cùng nam ca sĩ Kyo York.



Trong phiên bản này, ca khúc "54 Dân Tộc Việt Nam" được khoác lên một bản phối mới mang đậm âm hưởng dân gian đương đại, kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và cách xử lý hiện đại. Phần lời tiếng Anh được chuyển ngữ theo hướng gần nghĩa, giữ nguyên tinh thần của bản tiếng Việt, giúp khán giả quốc tế có thể tiếp cận nội dung mà không làm mất đi bản sắc. Đặc biệt, đoạn điệp khúc liệt kê đầy đủ tên của 54 dân tộc Việt Nam vẫn được giữ nguyên như một điểm nhấn quan trọng của ca khúc.

Hình ảnh Phúc Anh trong MV.

Sự kết hợp với Kyo York cũng mang đến một màu sắc mới cho ca khúc. Với lợi thế về ngôn ngữ và kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Việt Nam, nam ca sĩ là người trực tiếp chuyển ngữ ca khúc này và cũng góp phần giúp phiên bản tiếng Anh trở nên tự nhiên, dễ tiếp cận hơn với khán giả quốc tế, đồng thời vẫn giữ được sự tôn trọng đối với tinh thần văn hóa của bài hát.

Nếu phần âm nhạc là sự tiếp nối và mở rộng, thì MV lần này lại lựa chọn một hướng tiếp cận gần gũi hơn, mang tính đời thường nhưng cũng đầy cảm xúc. Không dàn dựng theo cấu trúc sân khấu hay tái hiện hành trình quy mô lớn, MV được xây dựng như một "vlog" nhẹ nhàng, theo chân các em nhỏ từ Lặng Art Cafe trong chuyến đi từ vùng cao nguyên về TP.HCM, các em bé đều có hoàn cảnh đặc biệt: khiếm thính, không nghe và không nói được.

Trong hành trình ấy, các em được trải nghiệm một không gian hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày. Từ những con đường quen thuộc ở bản làng, các em bước vào nhịp sống đô thị với nhiều điều mới lạ, được tham quan, vui chơi, khám phá thành phố, và đặc biệt là được ghé thăm chính ngôi nhà của Phúc Anh.

Phúc Anh, Kyo York và các em nhỏ không may trong cuộc sống.

Không khí trong MV vì thế mang sắc thái rất riêng, không cầu kỳ, không dàn dựng phức tạp, mà tập trung vào những khoảnh khắc chân thật. Đó là ánh mắt tò mò khi lần đầu nhìn thấy những điều mới, là tiếng cười rộn ràng khi các em cùng nhau chơi đùa, là sự e dè ban đầu rồi dần trở nên gần gũi, tự nhiên. Phúc Anh xuất hiện trong MV không như một nghệ sĩ biểu diễn, mà như một người đồng hành - dẫn các em đi qua từng trải nghiệm, lắng nghe, chia sẻ và tạo nên một không gian đầy sự ấm áp.

"Khi làm việc với các em ở Lặng Art, điều làm tôi ấn tượng nhất là sự tập trung và thế giới nội tâm rất riêng của các em. Các em có thể không giao tiếp theo cách thông thường, nhưng lại thể hiện cảm xúc rất rõ ràng qua hành động và ánh mắt. Tôi cảm thấy mình cần chậm lại để hiểu các em nhiều hơn, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong cách kết nối. Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt, vì mình không chỉ đến để biểu diễn hay làm việc, mà còn học được cách lắng nghe theo một cách khác", Kyo York chia sẻ.

Kyo York là người chuyển ngữ cho ca khúc.

Chia sẻ thêm về cơ duyên tham gia dự án, Kyo York cho biết anh đặc biệt ấn tượng với hành trình mà Phúc Anh đã thực hiện trong hơn một năm qua. "Tôi thấy dự án "54 dân tộc" là một ý tưởng rất ý nghĩa, vì nó không chỉ là âm nhạc mà còn là câu chuyện về văn hóa và bản sắc. Làm việc với Phúc Anh, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và tâm huyết trong việc tìm hiểu từng chất liệu văn hóa để đưa vào sản phẩm.

Với tôi, đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là một hành trình giúp mình hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, điều mà tôi luôn trân trọng trong suốt quá trình làm nghề tại đây." - Kyo York trải lòng.

Khi tham gia thể hiện phiên bản tiếng Anh của ca khúc "54 Dân Tộc Việt Nam", nam ca sĩ cho biết thử thách lớn nhất là làm sao để truyền tải đúng tinh thần của bản gốc: " Việc chuyển ngữ một ca khúc với tôi không chỉ là dịch lời, mà là giữ được tinh thần của bài hát. Tiếng Việt rất giàu hình ảnh và cảm xúc, nên khi đưa sang một ngôn ngữ khác, mình phải cân bằng giữa ý nghĩa, giai điệu và cả cách phát âm để vẫn hát được tự nhiên.

Khó khăn lớn nhất là làm sao để người nghe ở ngôn ngữ khác vẫn cảm được cái "hồn" của bài hát, chứ không chỉ hiểu nội dung. Có những câu chữ rất đẹp trong tiếng Việt nhưng khi dịch ra thì không còn giữ được sắc thái ban đầu, nên mình phải chọn cách diễn đạt khác mà vẫn giữ được cảm xúc cốt lõi", Kyo York nói.