Trong thế giới ồn ào này, con người luôn thích thể hiện bản thân. Họ khao khát được người khác công nhận và ghen tỵ để chứng minh giá trị tồn tại. Có rất nhiều sự khác biệt giữa người phụ nữ thông minh và người phụ nữ bình thường, đặc biệt là khi phải giải quyết một số việc nhất định.

Những thứ này là gì? Tại sao phụ nữ thông minh lại chọn cách né tránh khiêm tốn, trong khi phụ nữ bối bình thường lại nóng lòng thể hiện?

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu động cơ tâm lý đằng sau việc khoe khoang. Nói một cách đơn giản, khoe khoang là một hành động tìm kiếm sự chấp thuận từ thế giới bên ngoài. Theo "lý thuyết khẳng định bản thân", các cá nhân sẽ nâng cao ý thức về giá trị bản thân bằng cách khoe khoang thành tích hoặc tài sản của mình.

(Ảnh minh hoạ)

Khi một người cảm thấy bên trong mình chưa đủ mạnh mẽ hoặc không có ý thức về bản thân, người đó sẽ thể hiện để được thế giới bên ngoài công nhận, từ đó tạm thời nâng cao lòng tự trọng (Self-Esteem).

Phụ nữ thông minh biết rằng giá trị bản thân không cần phải được chứng minh bằng sự khẳng định bên ngoài. Họ có trái tim mạnh mẽ và sự hiểu biết rõ ràng về bản thân, không cần phải phô trương để được công nhận. Phụ nữ tầm thường thì ngược lại. Họ cần đạt được sự thỏa mãn về mặt tâm lý bằng cách liên tục thể hiện với thế giới bên ngoài.

Dưới đây là 2 điều những người phụ nữ thông minh sẽ không khoe khoang.

1. Không khoe khoang sự giàu có

Giàu có là mục tiêu mà hầu hết mọi người đều hướng tới. Giàu có không chỉ mang lại sự sung túc về vật chất mà còn cả sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, một người phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng sự giàu có không thực sự nằm ở sự phô trương. Họ hiểu của cải là tài sản riêng và việc khoe khoang sự giàu có chỉ gây ra những rắc rối không đáng có.

Theo "lý thuyết so sánh xã hội", các cá nhân đánh giá địa vị xã hội của mình bằng cách so sánh với người khác. Hành vi phô trương của cải thường khơi dậy sự ghen tị, bất mãn ở người khác, thậm chí có thể dẫn đến xung đột xã hội. Phụ nữ thông minh biết rằng của cải chỉ là công cụ để đạt được mục tiêu cao hơn chứ không phải là điều để khoe khoang.

Phụ nữ bình thường lại không cưỡng lại sự cám dỗ thể hiện sự giàu có. Họ nhận được sự ghen tị và khen ngợi của người khác bằng cách phô trương tài sản. Tuy nhiên, hành vi này không những không mang lại sự thỏa mãn tâm lý lâu dài mà có thể dẫn đến sự ghen tức, đố kỵ, xa lánh, thậm chí gây ra rủi ro không lường trước được.

(Ảnh minh hoạ)

2. Không khoe khoang các mối quan hệ tình cảm

Những mối quan hệ tình cảm là một phần rất quan trọng trong đời sống con người và có được một mối quan hệ tình cảm đẹp là điều nhiều người mơ ước. Phụ nữ thông minh biết rằng mối quan hệ tình cảm là chuyện riêng tư giữa 2 người - không những không giúp mối quan hệ ổn định mà còn có thể gây ra sự can thiệp, hiểu lầm từ thế giới bên ngoài.

Theo "lý thuyết gắn bó", cảm giác an toàn của một cá nhân trong mối quan hệ tình cảm đến từ kết nối cảm xúc bên trong hơn là sự công nhận từ bên ngoài. Phụ nữ thông minh biết cách bảo vệ các mối quan hệ tình cảm và sẽ không dễ dàng bộc lộ những cảm xúc riêng tư của mình trước đám đông . Họ hiểu rằng sự ổn định của một mối quan hệ đòi hỏi sự kiểm soát cẩn thận của cả 2bên, thay vì khoe khoang để được thế giới bên ngoài công nhận.

Ngược lại, phụ nữ bình thường thích thể hiện mối quan hệ tình cảm của mình ở nơi công cộng để khiến người khác ghen tị. Tuy nhiên, hành vi này không những không mang lại cảm giác an toàn thực sự mà có thể phá hủy sự cân bằng của mối quan hệ do can thiệp từ bên ngoài.

Tự thực hiện và cân bằng bên trong

Có những lý do tâm lý sâu sắc khiến phụ nữ thông minh không thể hiện sự giàu có và các mối quan hệ của mình. Theo tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu cao nhất của một cá nhân là tự hiện thực hóa.

Phụ nữ thông minh theo đuổi sự tự nhận thức bên trong hơn là sự công nhận bên ngoài. Họ nhận ra giá trị bản thân bằng cách không ngừng nâng cao khả năng, phẩm chất của mình và không cần phải thể hiện để chứng tỏ bản thân.

Ngược lại, phụ nữ bình thường có xu hướng tập trung vào nhu cầu cấp thấp hơn, đặc biệt là nhu cầu an toàn và nhu cầu xã hội. Họ khoe khoang để được người khác công nhận và ủng hộ, từ đó tạm thời thỏa mãn nhu cầu tâm lý của bản thân. Tuy nhiên, hành vi này không mang lại sự hài lòng lâu dài mà thay vào đó có thể dẫn đến sự lo lắng và bồn chồn bên trong.

(Ảnh minh hoạ)

Tác động tiêu cực của việc khoe khoang

Nghiên cứu đã phát hiện,những người thường xuyên thể hiện sự giàu có và các mối quan hệ có tỷ lệ lo lắng và trầm cảm cao hơn so với những người không làm vậy. Số liệu cụ thể cho thấy 35% người thường xuyên khoe khoang sự giàu có cho biết cảm thấy lo lắng, so với chỉ 20% những người không khoe khoang.

Tương tự, 30% những người thường xuyên phô trương mối quan hệ cho biết họ cảm thấy chán nản, so với chỉ 15% những người không phô trương mối quan hệ. Những dữ liệu này minh họa tác động tiêu cực của việc khoe khoang đối với sức khỏe tâm thần.

Để tránh những hậu quả tiêu cực của việc khoe khoang, các chuyên gia Tâm lý có một số gợi ý như sau:

- Đầu tiên, hãy nâng cao ý thức về bản sắc và giá trị bản thân. Nhận ra giá trị bản thân bằng cách liên tục cải thiện khả năng và phẩm chất, thay vì chứng tỏ bản thân thông qua sự công nhận từ bên ngoài.

- Thứ hai, chúng ta phải học sự cân bằng bên trong (Inner Balance). Hãy cải thiện cảm giác cân bằng bên trong của bạn thông qua thiền, yoga và các phương pháp khác, từ đó giảm sự phụ thuộc vào sự nhận biết bên ngoài.

- Cuối cùng, hãy học cách chia sẻ vừa phải. Chia sẻ thành tích và hạnh phúc của mình một cách có chừng mực có thể mang lại sự hài lòng về mặt tâm lý nhưng tránh khoe khoang quá mức. Sức khỏe tinh thần được duy trì tốt hơn bằng cách chia sẻ với bạn bè thân thiết và gia đình thay vì khoe khoang trước mọi người.

Theo Toutiao