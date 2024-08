Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã được chứng kiến một cảnh tượng khá hiếm gặp và đáng sợ ngay bên ngoài cửa nhà và quyết định chia sẻ câu chuyện này lên MXH.

Cuộc chiến hiếm hoi và đáng sợ ngay bên ngoài cửa phòng ngủ

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc diễn ra vào buổi trưa ngày 4/8 tại số nhà 114, Ban Huai Sai, Moo 3, phường Ban Mai, huyện Khon Buri, tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan.

Hôm đó, anh Chanchai Choysanoi, 42 tuổi đang ngủ trưa trong nhà thì nghe thấy tiếng động mạnh như có vật gì đó rơi ngoài cửa. Tò mò, anh mở cửa ra xem thì bàng hoàng khi thấy một con rắn lớn màu xanh và một con tắc kè ngay trước cửa nhà mình.

Con rắn đang quấn quanh con tắc kè ngay ngoài cửa phòng ngủ nhà anh Chanchai Choysanoi.

Ban đầu, cả hai con vật có vẻ giật mình và bỏ chạy nhưng ngay sau đó chúng quay lại và lao vào một trận chiến khốc liệt. Không biết làm cách nào để đi ra khỏi căn phòng một cách an toàn, anh Chanchai quyết định quay lại sự kiện hiếm hoi bằng điện thoại di động của mình.

Người đàn ông cho biết, cả con rắn và con tắc kè đều không có dấu hiệu lùi bước và có vẻ như chúng đang chiến đấu bằng cả tính mạng của mình. Từ hình ảnh anh Chanchai ghi lại, có thể thấy con rắn đang quấn quanh đối thủ, nhất định không buông. Tuy nhiên, tắc kè cũng không phải là con mồi dễ xơi. Với lực cắn rất mạnh, nó cũng là một loài săn mồi ghê gớm. Hơn nữa, con tắc kè này cũng có kích thước khá lớn nên nếu cuộc chiến kéo dài thì cũng chưa rõ con vật nào mới là kẻ chiến thắng.

Thái Lan: Đang ngủ trưa, người đàn ông nghe thấy tiếng động bèn mở cửa thì chứng kiến cảnh tượng đáng sợ.

Anh Chanchai kể lại rằng cuối cùng sau một hồi quan sát, anh đã lấy hết can đảm mở cửa, dùng chổi tách hai 'chiến binh' ra rồi đưa chúng đến khu rừng phía sau nhà mình. Anh Chanchai cũng cho rằng mặc dù thỉnh thoảng anh nhìn thấy rắn và tắc kè xung quanh nhà, nhưng cuộc đối đầu như vậy là rất bất thường. Anh nói vui rằng hy vọng sự kiện bất ngờ này có thể mang lại cho anh một chút may mắn.



Ngay sau khi chia sẻ trên MXH, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt xem và tương tác. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước trải nghiệm của người đàn ông. Trong khi đó, cũng có một số netizen cảm thấy sự việc khá đáng sợ và lo ngại rằng nếu chỉ có trẻ em ở nhà thì việc này có thể dẫn đến những rủi ro mà chúng ta không thể lường trước.

Những cách giúp rắn không dám bén mảng đến nhà

Mặc dù cảnh tượng mà anh Chanchai được chứng kiến cho chúng ta thấy một trong những điều kỳ diệu của tự nhiên, tuy nhiên, việc rắn hay các động vật hoang dã thường xuyên "ghé thăm" cũng có thể gây ra những rủi ro nhất định cho cuộc sống của con người.

Đặc biệt với các gia đình có người già và trẻ nhỏ thì nguy cơ bị trăn, rắn tấn công là rất cao. Do vậy, việc trang bị những kỹ năng phòng tránh trăn, rắn xâm nhập luôn là điều cần thiết.

Chú ý khi lắp đặt điều hòa

Theo các chuyên gia, mùa hè là lúc thời tiết nóng bức, nhiệt độ tăng cao cũng là thời gian hoạt động mạnh của rắn. Chúng sẽ mò vào những ngôi nhà có sử dụng điều hòa để làm mát và khi đó, hệ thống đường ống thoát nước điều hòa là một nơi rắn vô cùng ưa thích. Chúng có thể chui theo đường ống thải và chui vào trong mặt lạnh của điều hòa rồi chui vào phòng thông qua cửa gió của máy điều hòa, đó cũng chính là lý do rắn có thể leo lên tầng 2 hay thậm chí tầng 10.

Nên lưu ý việc lắp đặt điều hòa để ngăn không cho rắn bò vào nhà.

Ngoài ra, 1 lý do nữa khiến rắn rất thích chui vào hệ thống điều hòa hay các loại quạt trần, quạt điều hòa... là do đây là một trong những nơi mà chuột thích làm tổ mà chuột lại là thức ăn của rắn. Do đó, với những ngôi nhà có cây cối rậm rạp không nên lắp đặt ống thoát nước thải điều hòa sát mặt đất. Nếu bắt buộc phải lắp thấp thì nên bọc lưới kẽm ở đầu ống.



Một số biện pháp khác để đuổi rắn

Một cách đơn giản nữa để đề phòng rắn là sử dụng bột lưu huỳnh hoặc bột hùng hoàng rắc quanh nhà để đuổi rắn đi. Đồng thời, bạn cũng nhớ diệt chuột bọ thường xuyên vì đây là nguồn thức ăn của rắn, nếu không có chuột bọ thì rắn cũng ít khi tìm tới.

Cuối cùng, bạn cũng có thể trồng một số loài cây có mùi mạnh như sả, hoa lan tỏi, hành tăm, hoặc sẵn dây, lưỡi hổ vì chúng cũng có tác dụng đuổi rắn hiệu quả.