Trong nhân tướng học, nụ cười không chỉ là biểu hiện của cảm xúc mà còn là chiếc gương phản chiếu nội tâm và dự báo vận mệnh của một người. Đặc biệt với phụ nữ, khi cười, các cơ trên gương mặt chuyển động sẽ làm lộ ra những đặc điểm mà bình thường có thể bị che lấp bởi lớp phấn son hay những biểu cảm tĩnh lặng.

Người ta thường nói "phụ nữ cười tốt mới có số hưởng", điều này hoàn toàn có cơ sở. Một nụ cười chân thật, mang theo năng lượng tích cực không chỉ giúp hóa giải những muộn phiền trong hiện tại mà còn là thỏi nam châm thu hút tài lộc và sự an yên cho quãng đời sau này. Nếu bạn sở hữu 3 "điểm sáng" dưới đây khi cười, xin chúc mừng, hậu vận của bạn thường rất rạng rỡ, con cái hiếu thuận và cuộc sống sung túc.

Cung tài lộc rạng rỡ: Khóe miệng hướng lên và cơ mặt đầy đặn

Đặc điểm đầu tiên dễ nhận thấy nhất ở một người phụ nữ có hậu vận tốt chính là độ tươi của khóe miệng khi cười. Người xưa gọi đây là "ngưỡng thiên khẩu" (miệng ngửa lên trời như trăng khuyết). Khi cười, nếu hai khóe miệng tự nhiên cong lên, tạo nên cảm giác thân thiện và ấm áp, đó là dấu hiệu của người có tâm tính lạc quan, bao dung. Những người này thường có nhân duyên rất tốt, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ.

Đặc biệt, nếu phần thịt ở hai bên má (gò má) khi cười không quá cao, sắc mặt hồng hào, đầy đặn chứ không bị hóp hay chảy xệ, chứng tỏ họ là người biết tích lũy và giữ được của cải. Phụ nữ có nét tướng này thường là tay hòm chìa khóa giỏi trong gia đình, càng về già tài sản càng thặng dư, không bao giờ phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn mang lại vận may cho chồng con, tạo nên một tổ ấm viên mãn, sung túc.

Cung phúc đức nằm ở đôi mắt: Ánh mắt có "thần" và nếp nhăn đuôi mắt hiền hòa

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và khi cười, đôi mắt ấy chính là nơi tiết lộ phúc đức sâu dày nhất của người phụ nữ. Một người phụ nữ hậu vận sướng là người khi cười, đôi mắt hơi nheo lại như vầng trăng khuyết, ánh nhìn trong trẻo, có sức sống (gọi là mắt có "thần"). Ngược lại, nếu nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn lạnh lùng hoặc chất chứa u uất thì dù giàu sang đến mấy, lòng vẫn không yên.

Những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt khi cười thường được gọi là "vết chân chim" thực tế không hề xấu như nhiều người nghĩ. Trong nhân tướng học, những nếp nhăn tỏa ra đều đặn, hiền hòa khi cười là biểu tượng của sự trải đời, lòng nhân hậu và sự thông tuệ. Người có đặc điểm này thường có đời sống tinh thần phong phú, họ biết đủ để hạnh phúc và biết buông bỏ để nhẹ lòng. Chính thái độ sống "tùy duyên" này giúp họ có được sự thảnh thơi khi về già, được con cháu kính trọng, quây quần phụng dưỡng.

Cung tử tức và hậu vận: Vùng nhân trung rõ rệt và cằm đầy đặn

Điểm sáng thứ ba chính là sự phối hợp giữa nhân trung (rãnh dưới mũi) và khuôn cằm khi cười. Một nhân trung sâu, dài và rõ nét khi gương mặt cử động là biểu hiện của sức sống dẻo dai và đường con cái thuận lợi. Phụ nữ có nét tướng này thường nuôi dạy con cái thành đạt, hiếu thảo, là chỗ dựa vững chắc cho họ lúc xế chiều. Bên cạnh đó, nếu khi cười, phần cằm hiện ra đầy đặn, thậm chí có "hai cằm" (theo quan niệm hiện đại là sợ béo nhưng trong nhân tướng là tướng đại phú quý), thì đó là điềm báo của một hậu vận vô cùng an nhàn.

Chiếc cằm được ví như "kho chứa" của cuộc đời một con người; cằm đầy đặn thể hiện sự bao dung, khả năng chịu đựng và sự tích lũy về mặt tình cảm cũng như vật chất. Những người phụ nữ này thời trẻ có thể vất vả, hy sinh nhiều cho gia đình, nhưng sự hy sinh đó sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một tuổi già thảnh thơi, không phải ưu phiền, quanh năm hưởng phước lộc từ con cháu.

Hậu vận của một người phụ nữ không hoàn toàn nằm ở những con số trên thẻ ngân hàng, mà nằm ở nụ cười mãn nguyện khi nhìn lại chặng đường đã qua. 3 "điểm sáng" trên gương mặt khi cười thực chất là sự kết tinh của lối sống tử tế, tinh thần lạc quan và lòng vị tha qua năm tháng. Nếu bạn chưa thấy mình có đủ những đặc điểm này, cũng đừng quá lo lắng, bởi vận mệnh có thể thay đổi bằng cách tu dưỡng tâm tính và giữ cho mình một tâm thế bình thản trước mọi giông bão cuộc đời. Khi tâm đủ tĩnh, nụ cười sẽ đủ tươi, và tự khắc hậu vận sẽ hóa cát tường.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)