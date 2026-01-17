Tuổi Mão: Chia tay vận xui, tài lộc tăng tiến

Tuổi Mão là con giáp luôn được đánh giá cao bởi sự dịu dàng, tinh tế và cách ứng xử khéo léo trong các mối quan hệ xã hội nên rất được lòng mọi người xung quanh. Họ cũng sở hữu trí tuệ sắc sảo, khả năng quan sát nhạy bén và luôn giữ được thái độ điềm tĩnh, thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Tử vi học có nói, Ất Tỵ 2025 là năm mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm là tháng cuối cùng mà tuổi Mão phải đối mặt với khó khăn. Nếu không cẩn thận trong giao tiếp hoặc chuyện tình cảm, con giáp này sẽ dễ dính chuyện thị phi, vừa mất tiền lại mệt người. Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, tháng 11 âm sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc vận xui của tuổi Mão trong năm Ất Tỵ cũng sắp trôi qua. Từ tháng 12 âm, cuộc sống của con giáp sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực, tài vận hanh thông.

Tuổi Tý: Lục hợp soi chiếu, đón nhiều tin vui

Tuổi Tý là con giáp rất thông minh, nhanh nhẹn, sở hữu khả năng thích nghi tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh, giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu. Với tính cách cởi mở, hòa đồng và cực kỳ nhạy bén trong giao tiếp, họ luôn nổi bật và xây dựng được mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Bên cạnh sự chăm chỉ và tiết kiệm, con giáp này còn có khả năng "nhìn xa trông rộng", luôn có kế hoạch dự phòng chu đáo cho tương lai để đảm bảo sự an toàn và thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, tuổi Tý cũng sẽ là con giáp lội ngược dòng viên mãn, tài lộc vô cùng rực rỡ. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, được lục hợp soi chiếu, con giáp tuổi Tý sẽ đón nhiều tin vui dịp cuối năm. Đặc biệt, chuyện công việc của họ sẽ có những bước tiến vượt ngoài sự mong đợi, giúp thu nhập của tuổi Tý tăng lên đáng kể, tha hồ dư dả để sắm Tết cũng như tích lũy cho năm Bính Ngọ.

Tuổi Tỵ: Cuộc sống dư dả, gia đình hạnh phúc

Tuổi Tỵ là con giáp nổi tiếng với tư duy sắc sảo, trực giác nhạy bén và khả năng giữ bình tĩnh cực tốt trong những tình huống khó khăn nhất. Họ là những người có nội tâm sâu sắc, luôn suy tính kỹ lưỡng và thận trọng trước khi hành động nên thường đạt được thành công bền vững trong sự nghiệp. Bên cạnh vẻ ngoài có phần lạnh lùng và bí ẩn, người tuổi Tỵ lại sở hữu một trái tim ấm áp, lòng trung thành tuyệt đối và luôn sẵn lòng bảo vệ những người mà họ yêu thương.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Hết tháng 11 âm, giống như tuổi Tý tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp đón nhiều tin tức tốt lành. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền nong, giúp họ có cuộc sống vô cùng dư dả, sung túc, nếu không muốn nói là giàu có. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm, gia đình của tuổi Tỵ cũng vô cùng êm ấm, hạnh phúc, người độc thân dễ có cơ hội gặp ý trung nhân để tính chuyện lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.